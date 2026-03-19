Haribhau Bagde: 10 दिन में दूसरी बार बिगड़ी राजस्थान के राज्यपाल की तबीयत, सर्किट हाउस में कर रहे आराम

राज्यपाल की स्थिति को देखते हुए जोधपुर का स्वास्थ्य प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। शहर के मथुरादास माथुर (MDM) अस्पताल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अस्पताल में डॉक्टरों की एक विशेष टीम को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

ताकि यदि राज्यपाल को अस्पताल शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़े तो बिना समय गंवाए उपचार शुरू किया जा सके। फिलहाल, उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।