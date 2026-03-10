Governor Health Update: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती, जांच के दौरान बिगड़ी तबीयत

इस दौरान चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर भी अस्पताल पहुंचे और राज्यपाल की सेहत की जानकारी लेते हुए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आईसीयू में डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से राज्यपाल की तबीयत नासाज चल रही थी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी, अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी और अन्य वरिष्ठ चिकित्सक भी लगातार उनकी देखरेख में मौजूद हैं।