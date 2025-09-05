Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: चिकित्सा मंत्री खींवसर पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी के बाद माताजी का निधन

Rajasthan News: राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर की माताजी स्नेहलता सिंह का शुक्रवार को जयपुर के दुर्लभजी अस्पताल में निधन हो गया।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 05, 2025

Snehlata Singh passed away
फोटो- पत्रिका नेटर्वक

Rajasthan News: राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर की माताजी स्नेहलता सिंह का शुक्रवार को जयपुर के दुर्लभजी अस्पताल में निधन हो गया। 93 वर्षीय स्नेहलता सिंह लंबे समय से बीमार चल रही थीं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। सूचना मिलते ही मंत्री खींवसर तुरंत अस्पताल पहुंचे। उनके निधन की खबर फैलते ही खींवसर और जयपुर सहित पूरे राजस्थान में शोक की लहर दौड़ गई।

मंत्री खींवसर की माताजी स्नेहलता सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने शोक संदेश में कहा कि प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जी की पूज्य माताजी स्नेहलता कुमारी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने परमधाम में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिजनों को यह असीम दुख सहने करने की शक्ति प्रदान करे।

Government Jobs in Rajasthan

जानकारी के मुताबिक स्नेहलता सिंह पिछले कुछ महीनों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं। उनकी हालत गुरुवार रात से और गंभीर हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने उनकी स्थिति को स्थिर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे उन्हें बचा नहीं सके। स्नेहलता सिंह के निधन के बाद उनके पैतृक गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर है।

05 Sept 2025 02:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: चिकित्सा मंत्री खींवसर पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी के बाद माताजी का निधन

