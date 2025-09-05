Rajasthan: चिकित्सा मंत्री खींवसर पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी के बाद माताजी का निधन

Rajasthan News: राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर की माताजी स्नेहलता सिंह का शुक्रवार को जयपुर के दुर्लभजी अस्पताल में निधन हो गया। 93 वर्षीय स्नेहलता सिंह लंबे समय से बीमार चल रही थीं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। सूचना मिलते ही मंत्री खींवसर तुरंत अस्पताल पहुंचे। उनके निधन की खबर फैलते ही खींवसर और जयपुर सहित पूरे राजस्थान में शोक की लहर दौड़ गई।