स्वास्थ्य ही नहीं, स्वाद और सुविधा का विकल्प भी बन रहा ‘श्री अन्न’

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और मिलेट रिसर्च संस्थानों द्वारा विकसित रेडी-टू-ईट उपमा, हलवा और स्नैक्स जैसे उत्पाद यह सिद्ध करते हैं कि श्री अन्न परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बना सकता है। इस बदलाव में स्टार्टअप्स और महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका भी अहम रही है। मिलेट आधारित बेकरी उत्पाद, स्नैक्स, इंस्टेंट मिक्स और पैकेज्ड फूड न केवल बाजार में नए विकल्प लेकर आए हैं, बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। इससे श्री अन्न केवल पोषण का विषय नहीं रह गया, बल्कि आजीविका और उद्यमिता से भी जुड़ गया है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो श्री अन्न की संभावनाएं भारत की सीमाओं से कहीं आगे जाती हैं। अफ्रीका और एशिया के कई सूखे और अर्ध-शुष्क देशों के लिए मिलेट्स जलवायु-अनुकूल फसल के रूप में उभर रहे हैं। कम पानी की आवश्यकता, कम रासायनिक इनपुट और अधिक पोषण ये तीनों गुण इसे भविष्य की खाद्य सुरक्षा से जोड़ते हैं। भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर श्री अन्न को स्मार्ट फूड के रूप में प्रस्तुत करने से निर्यात, शोध और वैश्विक सहयोग की नई राहें खुली हैं। यह भारत की सॉफ्ट पावर और कृषि कूटनीति को भी मजबूती देता है। हालांकि, इस सफलता की तस्वीर पूरी तरह उजली नहीं है। किसान स्तर पर अब भी सबसे बड़ी चुनौती बाजार और भरोसे की बनी हुई है। कई क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रभावी खरीद व्यवस्था नहीं है। स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयों की कमी के कारण किसान कच्चा माल बेचने तक ही सीमित रह जाते हैं और मूल्यवर्धन का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। सुधार की संभावनाएं स्पष्ट हैं और व्यावहारिक भी। हर प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में छोटे और मध्यम स्तर के मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं।