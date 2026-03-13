दांडी यात्रा ने पूरी दुनिया को न्याय प्राप्ति का रास्ता दिखाया

साबरमती आश्रम जहां से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नया सूरज उगने को बेताब था, वह जगह पौराणिक कथाओं के अनुसार दधीचि ऋषि की स्थली थी, जिन्होंने लोक कल्याण और धर्म के खातिर अपनी हड्डियां तक दान में दे दीं। इसी भूमि पर महात्मा गांधी ने आश्रमवासियों को साहस, सहनशीलता, श्रम, आत्मनिर्भरता, मानवीय मूल्यों, सत्य, शांति, विनम्रता, निर्भय, अहिंसा, न्याय आदि की शिक्षा दी और देश के लिए न्योछावर होने का जज्बा दिया, जो अंतत: दांडी यात्रा में देश के लिए संकल्प के साथ सम्मिलित हुए। गांधी जी के इस प्रयोग ने ब्रिटिश राज की नैतिकता को दुनिया के सामने रख दिया। नैतिकता से ब्रिटिश हार ने भारत की स्वतंत्रता के द्वार खोल दिए। गांधी जी दांडी यात्रा में सामाजिक कुरीतियों, मद्य निषेध, स्वच्छता, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार एवं खादी की बात करते थे। सरल बातों को आसान तरीके से जनमानस में बिठा देते और उतने ही सरल तरीके से ब्रिटिश हुकूमत से लडऩे के अहिंसात्मक सूत्र देते थे। इससे जनमानस आंदोलित हो उठा, लेकिन यात्रा में आवेश, गुस्सा, बदले की भावना, प्रतिपक्षी के अपमान की कोई जगह नहीं थी। उनका उद्देश्य तो प्रेम और आत्म पीडऩ से प्रतिपक्षी के हृदय में परिवर्तन लाना था।