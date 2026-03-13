संपादकीयः अफवाहों पर ध्यान न दें, सरकार कालाबाजारी रोके

अमरीका- इजरायल व ईरान युद्ध के कारण देश में रसोई गैस सिलेंडरों की किल्लत जितनी है, उससे ज्यादा बना दी गई है। एलपीजी का वास्तविक संकट न होने के सरकार के दावों पर भरोसा करने की बजाय लोग जरूरत से ज्यादा एलपीजी जमा करने में जुट गए हैं और डीलरों-वितरकों को कालाबाजारी का मौका मिल गया है। यह स्थिति चिंताजनक है, खासकर तब, जब स्थानीय प्रशासन लाचार नजर आने लगे। एलपीजी का आगामी बीस दिन का स्टॉक उपलब्ध होने और घरेलू कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश के बावजूद लोग 'पैनिक बुकिंग' करने लगे हैं। एलपीजी वितरण में घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने और कॉमर्शियल गैस की आपूर्ति सीमित करने के सरकारी निर्देश से घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक प्रयोजन में अवैध इस्तेमाल बढ़ गया है, जो संकट को गंभीर बना रहा है। ऐसे में आपूर्ति व्यवस्था में जुटे लोगों का पहला दायित्व तो यही था कि अफवाहों को दूर करने का प्रयास करते, पर वे विफल रहे। नतीजतन, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में एलपीजी किल्लत को लेकर घबराहट है।