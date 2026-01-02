वंदे भारत ट्रेन में गलती से चढ़ना पड़ेगा बेहद महंगा, पकड़े गए तो देना पड़ेगा दोगुना किराया और जीएसटी

जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में संचालित अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रीमियम वंदे भारत ट्रेन में भी बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों की घुसपैठ हो रही है। हालांकि इन यात्रियों को वंदे भारत ट्रेन में बिना टिकट सफर करना महंगा पड़ रहा है। रेलवे सामान्य रूप से बिना टिकट पाए जाने पर यात्री से 250 रुपए जुर्माना और किराया वसूलता है लेकिन वंदे भारत प्रीमियम ट्रेनों में बिना टिकट पाए जाने पर संबंधित यात्री से किराया और एक्सेस फेयर के साथ जीएसटी की वसूली की जा रही है।