वंदे भारत ट्रेन में गलती से चढ़ना पड़ेगा बेहद महंगा, पकड़े गए तो देना पड़ेगा दोगुना किराया और जीएसटी

वंदे भारत में बेटिकट यात्रियों की घुसपैठ, पत्रिका फोटो
जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में संचालित अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रीमियम वंदे भारत ट्रेन में भी बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों की घुसपैठ हो रही है। हालांकि इन यात्रियों को वंदे भारत ट्रेन में बिना टिकट सफर करना महंगा पड़ रहा है। रेलवे सामान्य रूप से बिना टिकट पाए जाने पर यात्री से 250 रुपए जुर्माना और किराया वसूलता है लेकिन वंदे भारत प्रीमियम ट्रेनों में बिना टिकट पाए जाने पर संबंधित यात्री से किराया और एक्सेस फेयर के साथ जीएसटी की वसूली की जा रही है।
रेलवे के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में संचालित अजमेर-चंडीगढ़-अजमेर और जोधपुर-साबरमती-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बीते एक साल में सबसे ज्यादा बिना टिकट यात्री मिले हैं। पकड़े जाने पर यात्री गलती से ट्रेन में चढ़ने, इमरजेंसी होने जैसे बहाने बनाकर भारी जुर्माने से बचने की कोशिश करते नजर आते हैं। लेकिन प्रीमियम ट्रेनों में रेलवे के सख्त नियमों के बावजूद वंदे भारत ट्रेनों में बेटिकट यात्रियों की अवैध घुसपैठ कम नहीं हो रही है।
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर से दिल्ली, चंडीगढ़, साबरमती, उदयपुर और आगरा के लिए 12 वंदे भारत ट्रेनें हैं। इन ट्रेनों में पिछले साल 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक बिना टिकट वाले यात्रियों से 89 लाख 89 हजार 773 रुपए वसूले गए। इसमें किराया 46.12 लाख, पेनल्टी 39.55 लाख और जीएसटी के 3 लाख रुपए शामिल हैं।
सेमी हाई-स्पीड वंदे भारत प्रीमियम ट्रेन में बिना टिकट पाए जाने पर यात्री से रेलवे प्रीमियम दर पर ही शुल्क वसूली करता है।वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में बिना टिकट सफर के सख्त नियम हैं। बिना टिकट यात्रा करने पर न सिर्फ किराया, बल्कि उसके बराबर एक्सेस फेयर (पेनल्टी) और जीएसटी वसूली जाती है।
सामान्यतया मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्री बिना टिकट पाए जाने पर रेलवे 250 रुपए पेनल्टी और किराया वसूलता है। जुर्माना राशि का भुगतान मिलने पर ट्रेन में टीटीई यात्री को टिकट जारी करता है। लेकिन प्रीमियम ट्रेनों में रेलवे के सख्त नियमों के चलते यात्रियों से बेटिकट पाए जाने पर दोगुना किराए के साथ टैक्स की वसूली की जाती है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग