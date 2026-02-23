Jaipur: नौकरी के नाम पर 24 लोगों से एक करोड़ की ठगी, 4 साल से फरार मास्टरमाइंड चढ़ा पुलिस के हत्थे

आरोपी विशाल गिरी के मेरठ में छिपे होने की पुख्ता सूचना मिलने पर सिंधी कैंप पुलिस की एक स्पेशल टीम को रवाना किया गया। पुलिस ने जब मेरठ स्थित आरोपी के ठिकाने पर छापा मारा तो घर में लग्जरी वस्तुएं देखकर टीम दंग रह गई। बताया जा रहा है नौकरी के नाम पर आरोपी ने राजस्थान के अलावा उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी कई लोगों को शिकार बनाया है। आरोपी के खिलाफ कोतवाली हल्द्वानी और सिविल लाइन पुलिस थाने में भी कई प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी अभ्यर्थियों से झांसा देकर किश्तों में ठगी की रकम वसूलता था।