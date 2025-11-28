Dec Weather Forecast: राजस्थान में दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने कर दी भविष्यवाणी

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में दिसंबर महीने के पहले सप्ताह से ही कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं के असर से तापमान में अचानक गिरावट देखने को मिल सकती है जिससे ठंड में तेजी आएगी।
पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा था, जिसके बाद अब दिसंबर में कड़ाके की ठंड के संकेत मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई थी लेकिन अब दिसंबर के पहले सप्ताह में न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है।
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है। इसके कारण कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हुई है। जयपुर, अजमेर और उदयपुर जिलों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो रही है जबकि कई क्षेत्रों में बादल भी छाए रहे। हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में अधिकतर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है।
मौसम विभाग ने आगामी 29 और 30 नवंबर के लिए चेतावनी जारी की है। इन दिनों में राज्य के दक्षिणी-पूर्वी हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। ऐसे में IMD ने अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर, टोंक, और जयपुर जिले में येलो अलर्ट जारी किया है।
