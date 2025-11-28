Dec Weather Forecast: राजस्थान में दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने कर दी भविष्यवाणी

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है। इसके कारण कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हुई है। जयपुर, अजमेर और उदयपुर जिलों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो रही है जबकि कई क्षेत्रों में बादल भी छाए रहे। हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में अधिकतर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है।