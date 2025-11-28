Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Dec Weather Forecast: राजस्थान में दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने कर दी भविष्यवाणी

IMD December Weather Forecast: राजस्थान में दिसंबर के पहले सप्ताह से कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में गिरावट आएगी जिससे ठंड में तेजी होगी।

जयपुर

Akshita Deora

Nov 28, 2025

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में दिसंबर महीने के पहले सप्ताह से ही कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं के असर से तापमान में अचानक गिरावट देखने को मिल सकती है जिससे ठंड में तेजी आएगी।

IMD Update: गिरेगा पारा

पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा था, जिसके बाद अब दिसंबर में कड़ाके की ठंड के संकेत मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई थी लेकिन अब दिसंबर के पहले सप्ताह में न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है।

Rain Alert: जयपुर, अजमेर, उदयपुर में हुई बारिश

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है। इसके कारण कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हुई है। जयपुर, अजमेर और उदयपुर जिलों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो रही है जबकि कई क्षेत्रों में बादल भी छाए रहे। हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में अधिकतर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है।

Dense Fog Alert: कोहरे का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आगामी 29 और 30 नवंबर के लिए चेतावनी जारी की है। इन दिनों में राज्य के दक्षिणी-पूर्वी हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। ऐसे में IMD ने अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर, टोंक, और जयपुर जिले में येलो अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather: जयपुर में सुबह-सुबह हुई बारिश, आज 9 जिलों में येलो अलर्ट, अगले सप्ताह से छूटेगी कंपकंपी
जयपुर
image

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Dec Weather Forecast: राजस्थान में दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने कर दी भविष्यवाणी

