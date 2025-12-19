Rajasthan: फायरमैन भर्ती परीक्षा में घोटाला…फर्जी दस्तावेज से सहायक अग्निशमन अफसर बनी महिला गिरफ्तार

जांच में खुलासा हुआ कि सोबिया सैयद ने एक ही शैक्षणिक सत्र में एक डिग्री व दो डिप्लोमा प्राप्त किए। उसने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा से नियमित बीटेक की डिग्री ली, महाराष्ट्र के नागपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग से फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का नियमित डिप्लोमा किया और झुंझुनूं की सिंघानिया यूनिवर्सिटी से सब फायर ऑफिसर का डिप्लोमा प्राप्त किया। नागपुर और झुंझुनूं के बीच लगभग 900 किलोमीटर की दूरी है, ऐसे में एक ही समय में दोनों जगह नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करना असंभव है।