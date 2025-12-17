Rajasthan Teacher Recruitment: डमी अभ्यर्थी बैठाकर बना टीचर, 5 लाख में हुआ सौदा; अब SOG ने लिया बड़ा एक्शन

एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी देवीलाल (25) निवासी सिणधरी बालोतरा का रहने वाला है। उसने परीक्षा में अपनी जगह देवाराम को बैठाया था। यह परीक्षा 25 फरवरी 2023 को प्री-रीट परीक्षा 2022 और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए आयोजित की गई थी।