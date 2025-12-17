Rajasthan Teacher Recruitment: डमी अभ्यर्थी बैठाकर बना टीचर, 5 लाख में हुआ सौदा; अब SOG ने लिया बड़ा एक्शन

आरोपी देवीलाल। फोटो: पत्रिका
जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा-2023 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर चयनित हुए एक अध्यापक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में परीक्षा देने वाले डमी अभ्यर्थी देवाराम को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी देवीलाल (25) निवासी सिणधरी बालोतरा का रहने वाला है। उसने परीक्षा में अपनी जगह देवाराम को बैठाया था। यह परीक्षा 25 फरवरी 2023 को प्री-रीट परीक्षा 2022 और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए आयोजित की गई थी।
एसओजी को सूचना मिली थी कि देवीलाल जाट, जो वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीराणों की ढाणी बोडवा, ब्लॉक बायतु, जिला बालोतरा में पदस्थापित है। जांच में सामने आया कि उपस्थिति पत्रक पर देवीलाल का फोटो और हस्ताक्षर सही नहीं पाए गए थे।
पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि देवीलाल ने देवाराम से 5 लाख रुपए में सौदा तय किया था, जिसमें से 3 लाख रुपए परीक्षा देने के बाद भुगतान किए गए थे।
