खुशखबरी: राजस्थान में यहां बसेगा 1578 एकड़ में ‘नया शहर’, 922 करोड़ रुपए की लागत तय

विशेषकर जोधपुर-पाली- देसूरी बेल्ट पहले से ही हैंडीक्राफ्ट, फैब्रिक, मार्बल और ग्रेनाइट उत्पादों के लिए राष्ट्रीय पहचान रखती है, इस क्षेत्र के विकसित होने से स्थानीय कौशल और उत्पादन क्षमता को बाजार से सीधा प्लेटफॉर्म हासिल होगा। यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें औद्योगिक विकास के साथ हरियाली, ट्रैफिक व्यवस्था, पर्यावरण, पार्क, ओपन स्पेस और लॉजिस्टिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इससे भविष्य की आवासीय और कारोबारी गतिविधियों के लिए संतुलित वातावरण उपलब्ध रहेगा।