Jodhpur Crime: बलात्कार पीड़िता पर लगा ब्लैकमेलिंग का आरोप, युवक के पिता और परिवार ने दी आत्महत्या की धमकी

फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। कुड़ी भगतासनी थाने में गत दिनों बलात्कार का मामला दर्ज कराने वाली महिला के खिलाफ आरोपी युवक के पिता ने ब्लैकमेलिंग कर ढाई लाख रुपए ऐंठने और 16 लाख रुपए और देने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने परस्पर विरोधी मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि बयान दर्ज करवाने के दौरान पीड़िता के अधिवक्ता और तत्कालीन थानाधिकारी हमीरसिंह के बीच तकरार हो गई थी तथा थानाधिकारी ने अधिवक्ता से अभद्रता की थी।
सहायक पुलिस आयुक्त (बोरानाडा) आनंदसिंह राजपुरोहित ने बताया कि एक व्यक्ति ने कोर्ट में पेश इस्तगासे के आधार पर युवती और एक युवक के खिलाफ डराने-धमकाने तथा फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करने का मामला दर्ज कराया है।
आरोप है कि करीब एक साल पहले परिवादी की जान-पहचान युवती से हुई थी। दोनों में दोस्ती हो गई और वे साथ घूमने-फिरने लगे। बाद में दोनों एक-दूसरे से प्रेम करने लगे। वे ओसियां, माउंट आबू, अहमदाबाद, जसोल और बालोतरा भी साथ गए थे।
इस बीच युवती परिवादी के पुत्र को आपत्तिजनक फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने लगी और उससे रुपए मांगने लगी। दबाव में आकर युवक एक बार घर से जेवर चुराने लगा, जिसे उसके पिता ने पकड़ लिया। पूछताछ करने पर युवक ने युवती की ओर से ब्लैकमेल करने की जानकारी दी। युवती उससे तीन लाख रुपए मांग रही थी। युवक के विनती करने पर पिता ने 50 हजार रुपए दिए थे।
इसके बाद परिवादी ने युवक की किसी अन्य युवती से शादी तय कर दी। परिजन शादी की तैयारियों में जुट गए थे। इसी दौरान युवक के मामा के मोबाइल पर एक अनजान व्यक्ति का फोन आया, जिसमें युवती के कुड़ी भगतासनी थाने में बलात्कार का मामला दर्ज कराने की जानकारी दी गई।
परिजन कुड़ी भगतासनी थाने पहुंचे और मामला दर्ज न कराने की विनती की। युवती के भाई ने युवक को गिरफ्तार कराने की धमकी दी। डरे-सहमे परिजनों ने शादी से चार दिन पहले बैंक से दो लाख रुपए निकालकर युवती को दिए, लेकिन वह 16 लाख रुपए लेने पर अड़ गई।
परिवादी ने मकान गिरवी रखकर रुपए देने का भरोसा दिलाया। तब दोनों ने शादी के बाद शेष राशि लेने और शादी तक कोई दिक्कत न होने का भरोसा दिया। युवक की शादी के तीसरे दिन युवती के साथी ने फोन कर फिर से ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी और गिरफ्तारी कराने की धमकियां देने लगा।
पीड़ित का आरोप है कि युवती के साथी ने युवक के घरवालों पर जल्द राशि देने का दबाव डाला और युवती के बयान दर्ज कराने की धमकी दी। आरोप है कि तीन दिसंबर को एक युवक पीड़ित के मकान पहुंचा और परिजनों को धमकाया कि उसे युवती के वकील ने भेजा है तथा आखिरी चेतावनी दी। दो दिन बाद फिर धमकियां दी जाने लगीं। पीड़ित ने बताया कि उसके पुत्र को बलात्कार के मामले में झूठा फंसाया गया है। धमकियों और ब्लैकमेलिंग से परिवार आहत हो चुका है और उसने परिवार सहित आत्महत्या करने की धमकी दी है।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग