Jodhpur Crime: बलात्कार पीड़िता पर लगा ब्लैकमेलिंग का आरोप, युवक के पिता और परिवार ने दी आत्महत्या की धमकी

पीड़ित का आरोप है कि युवती के साथी ने युवक के घरवालों पर जल्द राशि देने का दबाव डाला और युवती के बयान दर्ज कराने की धमकी दी। आरोप है कि तीन दिसंबर को एक युवक पीड़ित के मकान पहुंचा और परिजनों को धमकाया कि उसे युवती के वकील ने भेजा है तथा आखिरी चेतावनी दी। दो दिन बाद फिर धमकियां दी जाने लगीं। पीड़ित ने बताया कि उसके पुत्र को बलात्कार के मामले में झूठा फंसाया गया है। धमकियों और ब्लैकमेलिंग से परिवार आहत हो चुका है और उसने परिवार सहित आत्महत्या करने की धमकी दी है।