Road Accident: फलोदी-नागौर राजमार्ग पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, दो सगे भाइयों की मौत

हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आऊ उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुभाष को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत में राधाकिशन को फलोदी रेफर किया गया, बाद में जोधपुर के एमडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। परिजन भूराराम भादू ने बताया कि दोनों भाई एक-दो दिन बाद भुज (गुजरात) में सोलर कंपनी में ट्रैक्टर लगाने के लिए जाने वाले थे और उससे पहले मौसी व उनके बेटों से मिलने जा रहे थे।