Road Accident: फलोदी-नागौर राजमार्ग पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, दो सगे भाइयों की मौत

मृतक सुभाष और राधाकिशन (फोटो-पत्रिका)
जोधपुर। देणोक कस्बे से गुजरने वाले फलोदी-नागौर राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो सगे भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सामने नीलगाय आ जाने की वजह से तेज रफ्तार कार पेड़ से कटरा गई। यह हादसा थाटों की ढाणी चौराहे से आगे सारणों की ढाणी फांटा के पास हुआ।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुभाष (24) पुत्र प्रतापाराम और राधाकिशन (22) पुत्र प्रतापाराम निवासी राजीवनगर थाटों की ढाणी बरजासर, एसयूवी से देणोक की ओर जा रहे थे। दोनों भाई घर से मौसी से मिलने तापू-हाणियां की तरफ निकले थे। घर से करीब एक किलोमीटर आगे ही पहुंचे थे कि अचानक सामने नीलगाय आ गई। नीलगाय को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर राजमार्ग से नीचे उतर गई और खेजड़ी के पेड़ से टकरा गई।
हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आऊ उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुभाष को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत में राधाकिशन को फलोदी रेफर किया गया, बाद में जोधपुर के एमडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। परिजन भूराराम भादू ने बताया कि दोनों भाई एक-दो दिन बाद भुज (गुजरात) में सोलर कंपनी में ट्रैक्टर लगाने के लिए जाने वाले थे और उससे पहले मौसी व उनके बेटों से मिलने जा रहे थे।
मृतक सुभाष का पोस्टमार्टम आऊ उप जिला अस्पताल में किया गया, जबकि राधाकिशन का पोस्टमार्टम महात्मा गांधी अस्पताल में हेड कांस्टेबल कानाराम, पुलिस थाना लोहावट की मौजूदगी में हुआ। दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हादसे की खबर फैलते ही बरजासर, रणीसर, देणोक सहित आसपास के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई। शाम को जब दोनों भाइयों की अर्थियां एक साथ उठीं तो माहौल गमगीन हो गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।
