Rajasthan Accident: टायर फटा, अनियंत्रित गाड़ी कार से भिड़ी, पहले नाना, अब दोहिते का भी टूटा दम

प्रतीकात्मक तस्वीर
जोधपुर। फलोदी जिले में देचू थानांतर्गत जैसलमेर हाईवे पर खनौड़ी टोल प्लाजा के पास दो कारों की भिड़ंत में घायल एक युवक की भी मौत हो गई। उसके नाना की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। पुलिस का मानना है कि संभवतः टायर फटने से कार अनियंत्रित हो गई और आगे के हिस्से में आग लग गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने समय रहते आग बुझा दी।
थानाधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि जैसलमेर के चांधन निवासी सगताराम कुमावत अपने परिवार के साथ कार से जोधपुर से चांधन लौट रहे थे। खनौड़ी टोल नाका के पास कार अनियंत्रित होकर गलत दिशा में चली गई और सामने से आ रही एक अन्य कार से टकराने के बाद हाईवे से नीचे उतर गई।
सगताराम की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि जैसलमेर के कनोई निवासी दोहिते दिनेश (30) पुत्र गणपतराम गंभीर रूप से घायल हो गया था। सेतरावा के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर किया गया, लेकिन जोधपुर पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।
बाद में दिनेश का शव देचू के सरकारी अस्पताल लाया गया। एफआईआर दर्ज करने के बाद सगताराम व दिनेश के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। गौरतलब है कि हादसे में सगताराम का पुत्र हरीश उर्फ हरिराम (45), पौत्र सोनू (16) तथा सामने वाली कार में सवार राजसमंद निवासी प्रदीप (35), उनके पिता कालूराम (62), मां लक्ष्मी (60) और उनके पुत्र अनुराग, आदित्य व गायत्री घायल हो गए। सभी का उपचार जारी है।
