Rajasthan Accident: टायर फटा, अनियंत्रित गाड़ी कार से भिड़ी, पहले नाना, अब दोहिते का भी टूटा दम

बाद में दिनेश का शव देचू के सरकारी अस्पताल लाया गया। एफआईआर दर्ज करने के बाद सगताराम व दिनेश के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। गौरतलब है कि हादसे में सगताराम का पुत्र हरीश उर्फ हरिराम (45), पौत्र सोनू (16) तथा सामने वाली कार में सवार राजसमंद निवासी प्रदीप (35), उनके पिता कालूराम (62), मां लक्ष्मी (60) और उनके पुत्र अनुराग, आदित्य व गायत्री घायल हो गए। सभी का उपचार जारी है।