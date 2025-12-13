13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan Accident: टायर फटा, अनियंत्रित गाड़ी कार से भिड़ी, पहले नाना, अब दोहिते का भी टूटा दम

फलोदी जिले के देचू थाना क्षेत्र में जैसलमेर हाईवे पर खनौड़ी टोल प्लाजा के पास दो कारों की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि उसके नाना की मौके पर ही मौत हो गई थी।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 13, 2025

jodhpur car accident

प्रतीकात्मक तस्वीर

जोधपुर। फलोदी जिले में देचू थानांतर्गत जैसलमेर हाईवे पर खनौड़ी टोल प्लाजा के पास दो कारों की भिड़ंत में घायल एक युवक की भी मौत हो गई। उसके नाना की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। पुलिस का मानना है कि संभवतः टायर फटने से कार अनियंत्रित हो गई और आगे के हिस्से में आग लग गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने समय रहते आग बुझा दी।

थानाधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि जैसलमेर के चांधन निवासी सगताराम कुमावत अपने परिवार के साथ कार से जोधपुर से चांधन लौट रहे थे। खनौड़ी टोल नाका के पास कार अनियंत्रित होकर गलत दिशा में चली गई और सामने से आ रही एक अन्य कार से टकराने के बाद हाईवे से नीचे उतर गई।

एक की मौके पर मौत

सगताराम की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि जैसलमेर के कनोई निवासी दोहिते दिनेश (30) पुत्र गणपतराम गंभीर रूप से घायल हो गया था। सेतरावा के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर किया गया, लेकिन जोधपुर पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।

कुल सात घायल

बाद में दिनेश का शव देचू के सरकारी अस्पताल लाया गया। एफआईआर दर्ज करने के बाद सगताराम व दिनेश के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। गौरतलब है कि हादसे में सगताराम का पुत्र हरीश उर्फ हरिराम (45), पौत्र सोनू (16) तथा सामने वाली कार में सवार राजसमंद निवासी प्रदीप (35), उनके पिता कालूराम (62), मां लक्ष्मी (60) और उनके पुत्र अनुराग, आदित्य व गायत्री घायल हो गए। सभी का उपचार जारी है।

ये भी पढ़ें

हिंदू रीति-रिवाजों से हुआ विदेशी महिला का अंतिम संस्कार, अब यूक्रेन पहुंचेगी अस्थियां, घूमने आई थी जोधपुर
जोधपुर
Ukrain Woman Last Rites

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Dec 2025 04:02 pm

Published on:

13 Dec 2025 03:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan Accident: टायर फटा, अनियंत्रित गाड़ी कार से भिड़ी, पहले नाना, अब दोहिते का भी टूटा दम

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan High Court : निर्माता निर्देशक विक्रम भट्ट मामले में आया नया मोड़, 15 दिसंबर को होगी सुनवाई

producer-director Vikram Bhatt case new twist Rajasthan High Court hearing will be held on 15 December
जोधपुर

Jodhpur Murder: पिता के हत्यारे CISF जवान को पुलिस ने रिमांड पर लिया, पूछताछ में ये वजहें आईं सामने

Jodhpur Murder
जोधपुर

राजस्थान के किसानों के लिए आई अच्छी खबर, मंत्री मदन दिलावर ने किया बड़ा दावा

Madan-Dilawar-1
जोधपुर

जोधपुर: पत्नी चिल्लाती रही… मासूम बच्चों ने लगाई गुहार, नहीं माना CISF जवान

jodhpur Crime
जोधपुर

Rajasthan: बौखलाई शिक्षिका ने प्रधानाध्यापक को स्कूल में जड़ दिए दो थप्पड़, बच्चों के सामने फूट-फूटकर रोए

teacher slaps
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.