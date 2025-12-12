12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जोधपुर

राजस्थान के किसानों के लिए आई अच्छी खबर, मंत्री मदन दिलावर ने किया बड़ा दावा

Madan Dilawar: राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर जिले में हुए विकास कार्यों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Anil Prajapat

Dec 12, 2025

Madan-Dilawar-1

मंत्री मदन दिलावर। फोटो: पत्रिका

जोधपुर। राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर जिले में हुए विकास कार्यों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सरकार की किसान, महिला, युवा और अंत्योदय केंद्रित नीतियों से जिले में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। कांग्रेस सरकार में किसानों को रात में बिजली मिलती थी, जबकि वर्तमान
सरकार ने किसानों को दिन में बिजली उपलध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कई जिलों में यह व्यवस्था शुरू हो चुकी है और शेष जिलों में 2027 तक पूरी तरह लागू कर दी जाएगी।

मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत 20 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा योजना में 32 लाख अपात्र लोगों को हटाकर 65 लाख नए पात्र लोगों को जोड़ा गया। कृषि क्षेत्र में दो वर्षों में 2.23 लाख किसानों को मिनीकिट, 3,305 किसानों को तारबंदी सहायता, 1,160 किसानों को कृषि यंत्र और 800 किसानों को खेत तलाई योजना का लाभ मिला। पशुपालकों के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट, 60,546 पशुओं का बीमा और ऊंटपालकों को बढ़ी हुई सहायता प्रमुख उपलब्धि रही।


महिला सशक्तिकरण में भी उल्लेखनीय प्रगति

प्रभारी मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के तहत 13,913 महिलाएं लखपति दीदी योजना से जुड़ीं, 5,605 स्वयं सहायता समूहों को सहायता मिली, जबकि 31,564 बालिकाएं लाडो योजना से लाभान्वित हुईं। युवाओं के लिए अनुप्रति कोचिंग, कौशल प्रशिक्षण, विश्वकर्मा योजना और खेल सुविधाओं में उल्लेखनीय कार्य किया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में 2.45 लाख आयुष्मान लाभार्थी, पेंशन और पालनहार योजना जैसी सुविधाएं प्रमुख रहीं। इसी प्रकार पेयजल, सड़कों, बिजली, औद्योगिक क्षेत्रों और पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कार्यों पर भी बड़ा निवेश किया गया।

बोले… अभी उपलब्धियां बताने आए हैं, बाकी मुद्दों पर आगे बात करेंगे

जोधपुर में सरकार की ओर से कराए गए सबसे बड़े काम को लेकर पूछा तो वे स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। शिक्षामंत्री ने पहले कई बार निजी व सरकारी स्कूलों में एक समान ड्रेस लागू करने की बात कही थी, इस पर भी वे जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी वे सरकार की उपलब्धियां बताने आए हैं, बाकी मुद्दों पर आगे बात करेंगे। सड़कें अभी भी खराब हैं तो यह राशि कहां खर्च हुई? इसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसी तरह बनाड़ रोड दो वर्षों से जर्जर होने पर भी मंत्री, कलटर गौरव अग्रवाल से इनपुट लेकर केवल इतना कह पाए कि ''अगले एक साल में सड़क दुरुस्त हो जाएंगी।

Updated on:

12 Dec 2025 12:30 pm

Published on:

12 Dec 2025 11:24 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / राजस्थान के किसानों के लिए आई अच्छी खबर, मंत्री मदन दिलावर ने किया बड़ा दावा

