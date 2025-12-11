Jaipur Ring Road: जयपुर में रिंग रोड बनने से पहले ही उठे विरोध के सुर, किसानों ने किया प्रदर्शन; लगाया ये आरोप

जिन लोगों की जमीन रिंग रोड में जा रही है, वे लोग बड़ी संख्या में मीटिंग में मौजूद रहे। मीटिंग में प्रदर्शन के पश्चात ज्ञापन तैयार किया गया, जिसको उच्चाधिकारियों को दिया जाएगा। प्रदर्शन और मीटिंग में भोलाराम रूंडला, शंकर लाल धायल, ग्यारसी लाल, नानूराम मास्टर, रामफूल लोमोड, केसरमल, राकेश धायल, भोमराज कोठोतिया, सीताराम कंडिरा, मन्नालाल, मांगीलाल, बाबूलाल यादव, हनुमान सहाय, रामनरेश रूंडला, रिसपाल धायल, नाथूराम सेवदा आदि मौजूद थे।