Jaipur Ring Road: जयपुर में बनेगा 99KM लंबा 6 लेन रिंग रोड, 150 गांवों से होकर गुजरेगा; जमीन नपाई का काम शुरू

नया रिंग रोड अणतपुरा, जैतपुरा, चीथवाड़ी, ढाणी गोगोरियान, सूरपुरा, चन्द्रभानपुरा, बोराज, देवला, केसरीसिंहपुरा, कालयाणसर, झरना, घेघा-भावसिंहपुरा, बगरूकलां, राजाधिराजपुरा, छितरोली, मोहनबाड़ी, इसरावाला, बिलोंची, स्यारी, कालीघाटी, अचरोल, लबाना, गुणावता, ढंढ, चक कोटिया, कुशलपुरा, छापर, भानपुर कलां, खेमावास, इंद्रगढ़, साईवाड़, पोलड़ा, चावंड का मंड, लांगडियावास, नायला, ड्योडा चौड़, रामरतनपुरा, हरचंदपुरा, हीरावाला, गीला की नांगल, बाढस्वामी, पचार, लालपुरा, रामलाकाबास, कालवाड़, कापडियावास, रामसिंहपुरा, शेरावतपुरा, महेशवासखुर्द व कला, नागललाड़ी, चेकरोजदा, मुकुदपुरा, रामपुरा, बोबास, आईदानकाबास, तिबारिया, सुंदरियावास, जयरामपुरा, जाहोता, चुमनपुरा सहित करीब 150 गांवों से होकर गुजरेगा।