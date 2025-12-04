Jaipur Ring Road: जयपुर में बनेगा 99KM लंबा 6 लेन रिंग रोड, 150 गांवों से होकर गुजरेगा; जमीन नपाई का काम शुरू

Photo: AI generated
जयपुर। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद राजधानी जयपुर में उत्तरी रिंग रोड प्रोजेक्ट अब जमीन पर उतरने लगा है। एनएचएआई ने रिंग रोड निर्माण से पहले फील्ड सर्वे के साथ जमीन नपाई का काम शुरू कर दिया है। सर्वे पूरा होने के बाद जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। बता दें कि जयपुर में 99 किमी लंबी रिंग रोड बनेगी, जो करीब 150 गांवों से होकर गुजरेगी।
जयपुर शहर के उत्तरी रिंग रोड निर्माण के लिए एनएचएआई ने अजमेर रोड पर बगरू के पास छितरोली में वह स्थान चिन्हित किया है, जहां से रिंग रोड की शुरुआत होनी है। इसके अलावा कालवाड़, जोबनेर, रामपुरा डाबड़ी, जालसू और चौमूं में भी डिमार्केशन का काम शुरू हो गया है।
उत्तरी रिंग रोड निर्माण के लिए चल रहे डिमार्केशन से किसान अभी असमंजस में है।कालवाड़ तहसील और जालसू तहसील क्षेत्र के अधीन आने वाले गांवों में नार्थ रिंग रोड के लिए अलग-अलग डिमार्केशन टीमें ड्रोन और जीपीएस की मदद से सीमेंट की मुडियां बना रहे हैं। क्षेत्र के किसान अभी असमंजस में है कि रिंग रोड क्या इसी रूट से निकलेगा।
उत्तरी रिंग रोड अजमेर रोड पर छितरोली से शुरू होकर आगरा रोड पर बस्सी तक निकलेगा। यह रिंग रोड करीब 99.35 किलोमीटर लंबा होगा और छह लेन बनेगा। नए रिंग रोड पर वाहनों की अधिकतम रफ्तार 120 किमी प्रति घंटे होगी। रिंग रोड के लिए करीब 150 गांवों की जमीन अधिग्रहित होगी।
केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नया रिंग रोड जयपुर की 10 तहसीलों से होकर गुजरेगी। जिनमें चौमूं, मौजमाबाद, सांगानेर, आमेर, जमवारामगढ़, बस्सी, कालवाड़, जालसू, जोबनेर और रामपुरा डाबड़ी तहसील शामिल है।
नया रिंग रोड अणतपुरा, जैतपुरा, चीथवाड़ी, ढाणी गोगोरियान, सूरपुरा, चन्द्रभानपुरा, बोराज, देवला, केसरीसिंहपुरा, कालयाणसर, झरना, घेघा-भावसिंहपुरा, बगरूकलां, राजाधिराजपुरा, छितरोली, मोहनबाड़ी, इसरावाला, बिलोंची, स्यारी, कालीघाटी, अचरोल, लबाना, गुणावता, ढंढ, चक कोटिया, कुशलपुरा, छापर, भानपुर कलां, खेमावास, इंद्रगढ़, साईवाड़, पोलड़ा, चावंड का मंड, लांगडियावास, नायला, ड्योडा चौड़, रामरतनपुरा, हरचंदपुरा, हीरावाला, गीला की नांगल, बाढस्वामी, पचार, लालपुरा, रामलाकाबास, कालवाड़, कापडियावास, रामसिंहपुरा, शेरावतपुरा, महेशवासखुर्द व कला, नागललाड़ी, चेकरोजदा, मुकुदपुरा, रामपुरा, बोबास, आईदानकाबास, तिबारिया, सुंदरियावास, जयरामपुरा, जाहोता, चुमनपुरा सहित करीब 150 गांवों से होकर गुजरेगा।
