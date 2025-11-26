Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान के इस शहर को 99 किमी लंबी हाई-स्पीड रिंग रोड का मिला तोहफा, 140 गांवों और 10 तहसीलों से गुजरेगी 6 लेन चौड़ी सड़क

Jaipur Ring Road: केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह रिंग रोड जयपुर जिले की 10 तहसीलों से होकर गुजरेगी। अजमेर, सीकर, दिल्ली और आगरा रोड जाने वालों को शहर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

image

अरविन्द सिंह शक्तावत

Nov 26, 2025

Jaipur Ring Road

प्रतीकात्मक तस्वीर- एआई

जयपुर। राजधानी जयपुर के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। लंबे समय बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने जयपुर की उत्तरी रिंग रोड को मंजूरी दे दी है। साथ ही केन्द्र सरकार ने रिंग रोड की अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके बाद NHAI ने इसके अलाइनमेंट पर काम शुरू कर दिया है। रिंग रोड के अलाइनमेंट को मंजूरी मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण सहित अन्य काम शुरू होंगे। यह रिंग रोड करीब 99.35 किलोमीटर की होगी।

जयपुर के चारों ओर रिंग रोड बनाने की योजना पर साल 2000 में काम शुरू हुआ था। इस दौरान जयपुर के चारों तरफ 147 किलोमीटर की रिंग रोड बनाने का निर्णय हुआ। पहले फेज में जयपुर के दक्षिणी हिस्से में रिंग रोड पर काम शुरू हुआ, जिसने अजमेर रोड और टोंक रोड होते हुए आगरा रोड को जोड़ा। यह 47 किलोमीटर की रिंग रोड बनी और इस पर साल 2019 से विभिन्न चरणों में ट्रैफिक शुरू हो गया। यह रिंग रोड छह लेन की बनाई गई है। अब उत्तरी रिंग रोड भी छह लेन की ही बनेगी। इस पर वाहनों की अधिकतम स्पीड 120kmph होगी।

10 तहसीलों से होकर गुजरेगी सड़क

केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तरी रिंग रोड जयपुर की 10 तहसीलों से होकर गुजरेगी। रिंग रोड जयपुर जिले की चौमूं, मौजमाबाद, सांगानेर, आमेर, जमवारामगढ़, बस्सी, कालवाड़, जालसू, जोबनेर, रामपुरा डाबड़ी तहसील के करीब 140 गांवों से होकर गुजरेगी। सबसे ज्यादा गांव आमेर तहसील के होंगे।

मंजूरी मिलने के बाद शुरू होगा काम

एनएचएआइ ने रिंग रोड के तीन अलाइनमेंट यानी तीन डिजाइन बनाकर दिल्ली भेज दी है। आगामी दो से तीन सप्ताह में एक अलाइनमेंट को मंजूरी मिलेगी। इसके बाद जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा।

अलाइनमेंट पर विवाद के चलते रोकी थी प्रक्रिया

जानकार सूत्रों के अनुसार साल 2016-17 में जयपुर की उत्तरी रिंग रोड पर काम शुरू हुआ। साल 2021 में 45 किलोमीटर की रिंग रोड भी फाइनल की गई। करीब तीन हजार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह रिंग रोड आगरा रोड से शुरू होकर, दिल्ली रोड होते हुए चौंप तक बननी थी, लेकिन ऐन वक्त पर इस निर्णय को रद्द कर दिया गया। इसके बाद केन्द्र सरकार ने जयपुर की उत्तरी रिंग रोड को भारत माला परियोजना फेज दो में शामिल कर लिया और अब इसे बनाने की हरी झंडी दे दी। जमीन अधिग्रहण से लेकर इसे बनाने तक का सारा काम एनएचएआइ की निगरानी में ही होगा।

किस तहसील के कितने गांव से गुजरेगी

  • चौमूं- 4
  • मौजमाबाद- 9
  • सांगानेर- 9
  • आमेर- 26
  • जमवारामगढ़- 25
  • बस्सी- 6
  • कालवाड़- 14
  • जालसू- 21
  • जोबनेर- 14
  • रामपुरा डाबड़ी- 12

ये होगा फायदा

  • उत्तरी रिंग रोड के दक्षिणी रिंग रोड से जुड़ जाने के बाद कुल 147 किलोमीटर की रिंग रोड हो जाएगी। इसके बाद अन्य शहरों के लिए सीधे रिंग रोड से ही निकल जाएंगे।
  • कुछ सड़कों पर क्लोवर लीफ बनाकर रिंग रोड को अन्य सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिससे वाहनों का आवागमन सुगम होगा।
  • रिंग रोड बनने के बाद पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी और आर्थिक विकास पर भी इसका असर होगा।
  • जिन गांवों से होकर यह रिंग रोड गुजरेगी, वहां जमीनों की कीमतों पर भी इसका असर होगा।
  • रिंग रोड बनने के बाद जयपुर शहर का फैलाव भी बढ़ेगा। जेडीए पर इसकी बड़ी जिम्मेदारी होगी।

हैदराबाद में सबसे लंबी रिंग रोड

देश में सबसे बड़ी रिंग रोड मौजूदा समय में हैदराबाद की है। हैदराबाद रिंग रोड की कुल लंबाई 158 किलोमीटर है। जयपुर की उत्तरी रिंग रोड बन जाने के बाद जयपुर रिंग रोड की कुल लंबाई 147 किलोमीटर हो जाएगी। हैदराबाद में एक रीजनल रिंग रोड और बेंगलूरू में सैटेलाइट रिंग रोड की योजना पर भी केन्द्र सरकार काम कर रही है। हैदराबाद रिजनल रिंग रोड करीब 330 किलोमीटर और बेंगलूरू में सेटेलाइट रिंग रोड 280 किमी की हो सकती है। नागपुर की रिंग रोड भी करीब 148 किलोमीटर की बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Expressway: राजस्थान में बनेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, 5 घंटे का सफर सिर्फ 2 घंटे में होगा पूरा, जयपुर-सीकर सहित इन जिलों से गुजरेगा
जयपुर
New-Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

नितिन गडकरी

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 06:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के इस शहर को 99 किमी लंबी हाई-स्पीड रिंग रोड का मिला तोहफा, 140 गांवों और 10 तहसीलों से गुजरेगी 6 लेन चौड़ी सड़क

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गैंगस्टर महिमा मंडन पर पुलिस एक्शनः लॉरेंस बिश्नोई के नाम की जैकेट बेचते 3 गिरफ्तार

जयपुर

Organic Farming: जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर, किसानों की आवाज बनेगा राज्य किसान आयोग

denmark farming
जयपुर

Rajasthan Police Bharti 2025: लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, शारीरिक परीक्षा की तिथियां घोषित

Rajasthan Police bharti
जयपुर

आधुनिक तकनीक से लैस होगी राजस्थान पुलिस, अपराधियों की अब कुंडली निकालना होगा आसान

जयपुर

Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 27 और 28 नवंबर को बरसात के संकेत

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.