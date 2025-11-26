राजस्थान के इस शहर को 99 किमी लंबी हाई-स्पीड रिंग रोड का मिला तोहफा, 140 गांवों और 10 तहसीलों से गुजरेगी 6 लेन चौड़ी सड़क

जानकार सूत्रों के अनुसार साल 2016-17 में जयपुर की उत्तरी रिंग रोड पर काम शुरू हुआ। साल 2021 में 45 किलोमीटर की रिंग रोड भी फाइनल की गई। करीब तीन हजार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह रिंग रोड आगरा रोड से शुरू होकर, दिल्ली रोड होते हुए चौंप तक बननी थी, लेकिन ऐन वक्त पर इस निर्णय को रद्द कर दिया गया। इसके बाद केन्द्र सरकार ने जयपुर की उत्तरी रिंग रोड को भारत माला परियोजना फेज दो में शामिल कर लिया और अब इसे बनाने की हरी झंडी दे दी। जमीन अधिग्रहण से लेकर इसे बनाने तक का सारा काम एनएचएआइ की निगरानी में ही होगा।