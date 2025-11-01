Expressway: राजस्थान में बनेगा एक और नया 6 लेन एक्सप्रेसवे, 5 घंटे का सफर केवल 2 घंटे में होगा पूरा, जयपुर-सीकर सहित इन जिलों से गुजरेगा

सरकार की तरफ से डीपीआर तैयार कर ली गई है और इसके निर्माण की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। एक्सप्रेसवे का काम इसी साल दिसंबर महीने में शुरू होने की उम्मीद है। अभी कोटपूतली से किशनगढ़ के लिए 225 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें 5 घंटे का समय लगता है। लेकिन, कोटपूतली-किशनगढ़ एक्सप्रेसवे बनने के दूरी 181 किलोमीटर रह जाएगी। ऐसे में तीन घंटे की बचत होगी। साथ ही वाहनों की रफ्तार भी 150 किलोमीटर के करीब रहेगी।