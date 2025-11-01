Patrika LogoSwitch to English

Expressway: राजस्थान में बनेगा एक और नया 6 लेन एक्सप्रेसवे, 5 घंटे का सफर केवल 2 घंटे में होगा पूरा, जयपुर-सीकर सहित इन जिलों से गुजरेगा

Rajasthan New Expressway: राजस्थान में जल्द ही एक और नए 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम शुरू होने वाला है।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 01, 2025

New-Expressway

AI generated photo

जयपुर। राजस्थान में एक और नए 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम शुरू होने वाला है। कोटपुतली और किशनगढ़ को जोड़ने वाला 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जयपुर, सीकर सहित प्रदेश के 5 जिलों से होकर गुजरेगा। 181 किमी लंबा एक्सप्रेसवे 6,906 करोड़ रुपए की लागत तैयार होगा और अगले महीने इसका काम शुरू होने की उम्मीद है।

खास बात ये है कि नया एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद 5 घंटे की यात्रा केवल 2 घंटे में पूरी होगी। एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से जयपुर की राह भी आसान हो जाएगी। साथ ही यह एक्सप्रेसवे खाटू श्यामजी, मकराना, नावा, कुचामन सिटी और किशनगढ़ जैसे कई प्रमुख स्थानों को भी जोड़ेगा। बता दें कि यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान सरकार के बजट में घोषित 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में से एक है।

किशनगढ़ से कोटपूतली को जोड़ेगा

यह एक्सप्रेसवे किशनगढ़ के नेशनल हाईवे-48 और नेशनल हाईवे-448 से शुरू होकर कोटपूतली के पनियाला नेशनल हाईवे-148बी तक जाएगा। यह पोजेक्ट करीब 1,679 हेक्टेयर भूमि को कवर करेगी, जिसकी कुल अनुमानित लागत 6,906 करोड़ रुपए है। सड़क 100 मीटर चौड़ी और 15 फीट ऊंची होगी।

कोटपूतली से किशनगढ़ पहुंचने में 3 घंटे बचेंगे

सरकार की तरफ से डीपीआर तैयार कर ली गई है और इसके निर्माण की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। एक्सप्रेसवे का काम इसी साल दिसंबर महीने में शुरू होने की उम्मीद है। अभी कोटपूतली से किशनगढ़ के लिए 225 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें 5 घंटे का समय लगता है। लेकिन, कोटपूतली-किशनगढ़ एक्सप्रेसवे बनने के दूरी 181 किलोमीटर रह जाएगी। ऐसे में तीन घंटे की बचत होगी। साथ ही वाहनों की रफ्तार भी 150 किलोमीटर के करीब रहेगी।

इन जिलों से गुजरेगा नया एक्सप्रेसवे

नया एक्सप्रेसवे प्रदेश के 5 जिलों से होकर निकलेगा। जिनमें कोटपूतली-बहरोड़, डीडवाना-कुचामन सिटी, सीकर, जयपुर और अजमेर जिला शामिल है। यह किशनगढ़, दूदू, नरैना, आकोदा, जैतपुरा, डयोढ़ी-कोड़ी, अणतपुरा, पचकोडिया, खंडेला, पलसाना, रींगस, खाटू श्यामजी, रेनवाल, कुचामनसिटी, नावां, मकराना होते हुए कोटपूतली तक पहुंचेगा।

01 Nov 2025 01:59 pm

Nov 01, 2025
Expressway: राजस्थान में बनेगा एक और नया 6 लेन एक्सप्रेसवे, 5 घंटे का सफर केवल 2 घंटे में होगा पूरा, जयपुर-सीकर सहित इन जिलों से गुजरेगा

