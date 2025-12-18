Rajasthan : महिला के साथ अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से 10 करोड़ की डिमांड, चार आरोपी गिरफ्तार

कोटपूतली। पुलिस ने दिनदहाड़े एक प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण के बाद महिला के साथ अश्लील वीडियो बनाकर उससे 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले का खुलासा करते हुए चार नकाबपोश इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने कारोबारी को सुनसान खंडहरनुमा तिबारे में ले जाकर मारपीट की और महिला के साथ जबरन अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाया। इसके बाद कारोबारी का अश्लील वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक करने की धमकी देते हुए फिरौती की मांग की। रकम की व्यवस्था के लिए समय देने के बाद बदमाश कारोबारी को दूसरे स्थान पर छोड़ने ले जा रहे थे। इसी दौरान इलाके में पुलिस की नाकाबंदी से घबराकर बदमाश कारोबारी को छोड़कर फरार हो गए।