शहरी समस्या समाधान शिविर: JDA में 102 आवेदनों का निस्तारण, प्रमुख शासन सचिव ने बांटे पट्टे

जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) में गुरुवार को आयोजित शहरी समस्या समाधान शिविर में आम लोगों को बड़ी राहत मिली। शिविर के दौरान कुल 102 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। शाम को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि ने शिविर का निरीक्षण किया और लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए।

निरीक्षण के दौरान जेडीसी आनंदी ने प्रमुख शासन सचिव को प्राप्त आवेदनों और उनके निस्तारण की प्रगति से अवगत कराया। इस अवसर पर देबाशीष पृष्टि ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पारदर्शिता बनाए रखते हुए अधिक से अधिक लोगों को त्वरित राहत पहुंचाई जाए।शिविर के दौरान JDA सचिव निशांत जैन और अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) प्रिया बलराम शर्मा भी मौजूद रहे।