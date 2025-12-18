शहरी समस्या समाधान शिविर: JDA में 102 आवेदनों का निस्तारण, प्रमुख शासन सचिव ने बांटे पट्टे

जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) में गुरुवार को आयोजित शहरी समस्या समाधान शिविर में आम लोगों को बड़ी राहत मिली। शिविर के दौरान कुल 102 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। शाम को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि ने शिविर का निरीक्षण किया और लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए।
निरीक्षण के दौरान जेडीसी आनंदी ने प्रमुख शासन सचिव को प्राप्त आवेदनों और उनके निस्तारण की प्रगति से अवगत कराया। इस अवसर पर देबाशीष पृष्टि ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पारदर्शिता बनाए रखते हुए अधिक से अधिक लोगों को त्वरित राहत पहुंचाई जाए।शिविर के दौरान JDA सचिव निशांत जैन और अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) प्रिया बलराम शर्मा भी मौजूद रहे।
PRN उत्तर के लोग पहुंचे समस्याएं लेकर
शिविर में PRN North क्षेत्र के नागरिक भी बड़ी संख्या में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। पृथ्वीराज नगर जन विकास समिति के अध्यक्ष अनिल माथुर ने बताया कि क्षेत्र की सैकड़ों कॉलोनियों में अब भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने हाईटेंशन लाइन के नीचे बसे क्षेत्रों को लेकर केंद्र सरकार ने जुलाई, 2020 में जारी दिशा-निर्देशों को लागू करने की मांग उठाई। हालांकि, शिविर में इस मुद्दे पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने से लोगों में निराशा रही। इसके बाद PRN क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने जेडीसी आनंदी से अलग से मुलाकात की, जहां उन्होंने समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का भरोसा दिलाया।
क्या रहा शिविर का फोकस?
आमजन की शहरी समस्याओं का त्वरित समाधान
लंबित प्रकरणों का मौके पर निस्तारण
पट्टा वितरण के जरिए कानूनी राहत
पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन पर जोर
