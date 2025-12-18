जयपुर के विकास को रफ्तार: PWC बैठक में 65 करोड़ के कार्यों को मंजूरी

ड्रेनेज और सडक़ विकास पर खास फोकस

-जोन-8: मंगलम आनन्दा और सचिवालय विहार में ड्रेन निर्माण के लिए 3.02 करोड़ रुपए मंजूर।

जोन-2: जनपथ-श्याम नगर से गुर्जर की थड़ी (न्यू सांगानेर रोड) पर पीएचईडी के कार्य से क्षतिग्रस्त सडक़ों के नवीनीकरण के लिए 3.22 करोड़ रुपए स्वीकृत।

-जोन-12: भांकरोटा में क्षतिग्रस्त सडक़ों व रोड कट सुधार के लिए 6.49 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं

-जोन 12: ढाणी भुताली में सडक़ों को दुरुस्त करने के लिए 7.31 करोड़ रुपए स्वीकृत।