जयपुर के विकास को रफ्तार: PWC बैठक में 65 करोड़ के कार्यों को मंजूरी

जयपुर। जयपुर शहर के सुनियोजित और सर्वांगीण विकास को नई गति मिलेगी। जेडीए में गुरुवार को PWC की बैठक में करीब 65 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति दी।
जेडीसी आनन्दी की अध्यक्षता में मंथन सभागार में आयोजित इस बैठक में सडक़, ड्रेनेज, सौंदर्यकरण और धार्मिक स्थलों के विकास से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
ड्रेनेज और सडक़ विकास पर खास फोकस
-जोन-8: मंगलम आनन्दा और सचिवालय विहार में ड्रेन निर्माण के लिए 3.02 करोड़ रुपए मंजूर।
जोन-2: जनपथ-श्याम नगर से गुर्जर की थड़ी (न्यू सांगानेर रोड) पर पीएचईडी के कार्य से क्षतिग्रस्त सडक़ों के नवीनीकरण के लिए 3.22 करोड़ रुपए स्वीकृत।
-जोन-12: भांकरोटा में क्षतिग्रस्त सडक़ों व रोड कट सुधार के लिए 6.49 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं
-जोन 12: ढाणी भुताली में सडक़ों को दुरुस्त करने के लिए 7.31 करोड़ रुपए स्वीकृत।
---
सौंदर्यकरण और सेक्टर रोड होंगे मजबूत
-जोन-5: मानसरोवर कॉलोनी रोड जंक्शन के सौंदर्यकरण के लिए 8.02 करोड़ रुपए
-जोन-पीआरएन साउथ: न्यू सांगानेर रोड से इस्कॉन रोड तक 200 फीट सर्विस सेक्टर रोड के नवीनीकरण के लिए 4.88 करोड़ रुपए
धार्मिक स्थल विकास को भी प्राथमिकता
जोन-12: वीर हनुमानजी मंदिर, सामोद में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 9.14 करोड़ रुपए की मंजूरी।
अधिकारियों के अनुसार, इन कार्यों से...
-शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी
-जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी
-कॉलोनियों की सडक़ों की गुणवत्ता सुधरेगी
-धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों का विकास होगा
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग