18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर के विकास को रफ्तार: PWC बैठक में 65 करोड़ के कार्यों को मंजूरी

जयपुर शहर के सुनियोजित और सर्वांगीण विकास को नई गति मिलेगी। जेडीए में गुरुवार को PWC की बैठक में करीब 65 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति दी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

Dec 18, 2025

जयपुर। जयपुर शहर के सुनियोजित और सर्वांगीण विकास को नई गति मिलेगी। जेडीए में गुरुवार को PWC की बैठक में करीब 65 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति दी।

जेडीसी आनन्दी की अध्यक्षता में मंथन सभागार में आयोजित इस बैठक में सडक़, ड्रेनेज, सौंदर्यकरण और धार्मिक स्थलों के विकास से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।

ड्रेनेज और सडक़ विकास पर खास फोकस
-जोन-8: मंगलम आनन्दा और सचिवालय विहार में ड्रेन निर्माण के लिए 3.02 करोड़ रुपए मंजूर।
जोन-2: जनपथ-श्याम नगर से गुर्जर की थड़ी (न्यू सांगानेर रोड) पर पीएचईडी के कार्य से क्षतिग्रस्त सडक़ों के नवीनीकरण के लिए 3.22 करोड़ रुपए स्वीकृत।
-जोन-12: भांकरोटा में क्षतिग्रस्त सडक़ों व रोड कट सुधार के लिए 6.49 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं
-जोन 12: ढाणी भुताली में सडक़ों को दुरुस्त करने के लिए 7.31 करोड़ रुपए स्वीकृत।

---

सौंदर्यकरण और सेक्टर रोड होंगे मजबूत
-जोन-5: मानसरोवर कॉलोनी रोड जंक्शन के सौंदर्यकरण के लिए 8.02 करोड़ रुपए
-जोन-पीआरएन साउथ: न्यू सांगानेर रोड से इस्कॉन रोड तक 200 फीट सर्विस सेक्टर रोड के नवीनीकरण के लिए 4.88 करोड़ रुपए

धार्मिक स्थल विकास को भी प्राथमिकता
जोन-12: वीर हनुमानजी मंदिर, सामोद में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 9.14 करोड़ रुपए की मंजूरी।

अधिकारियों के अनुसार, इन कार्यों से...
-शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी
-जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी
-कॉलोनियों की सडक़ों की गुणवत्ता सुधरेगी
-धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों का विकास होगा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 05:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के विकास को रफ्तार: PWC बैठक में 65 करोड़ के कार्यों को मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

IPL Auction: आईपीएल में तहलका मचाने आ रहा यह राजस्थानी बॉलर, 150 KMPH की रफ्तार से फेंकता है गेंद

जयपुर

JDA का बड़ा एक्शन: झालाना संस्थानिक क्षेत्र में 1200 वर्गगज सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त

जयपुर

इन दवाओं से रहें सावधान..जांच में निकली घटिया

Rajasthan Flags Fake Medicine Again
जयपुर

जाली नोट फैक्ट्री का पर्दाफाश, यूपी से सरगना गिरफ्तार

जयपुर

भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा आसरा नौकरशाही

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.