Jaipur Crime: जयपुर से मोबाइल चुराकर बांग्लादेश में बेचते थे बदमाश, 22 लाख रुपए के 31 महंगे फोन बरामद

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो-पत्रिका
जयपुर। पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने मोबाइल चोरी और स्नैचिंग करने वाले एक संगठित गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 31 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है।
पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि जयपुर से चोरी और छीने गए मोबाइल फोन बांग्लादेश में बेचे जाते थे। विशेष पुलिस आयुक्त (ऑपरेशन्स) राहुल प्रकाश ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में सूरज महतो (30) और सेख सोबराती (30) शामिल हैं, जो झारखंड के साहेबगंज जिले के निवासी हैं। दोनों लंबे समय से मोबाइल चोरी की वारदातों में संलिप्त थे और संगठित तरीके से अपराध को अंजाम दे रहे थे।
पुलिस के अनुसार 17 दिसंबर को सूचना मिली थी कि कुछ लोग दूसरे राज्यों से आकर जयपुर के भीड़भाड़ वाले इलाकों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर मोबाइल चोरी और छीना-झपटी की घटनाएं कर रहे हैं। सूचना के आधार पर सीएसटी, डीएसटी ईस्ट और बजाज नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से 31 चोरी के महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए।
डीसीपी पूर्व संजीव नैन ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी महंगे मोबाइल फोन 10 हजार से 40 हजार रुपए तक की कीमत में बेच देते थे। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों, सप्लाई चेन और बांग्लादेश तक जुड़े नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। इस संबंध में विस्तृत पूछताछ और तकनीकी जांच की जा रही है।
