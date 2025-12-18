Jaipur Crime: जयपुर से मोबाइल चुराकर बांग्लादेश में बेचते थे बदमाश, 22 लाख रुपए के 31 महंगे फोन बरामद

पुलिस के अनुसार 17 दिसंबर को सूचना मिली थी कि कुछ लोग दूसरे राज्यों से आकर जयपुर के भीड़भाड़ वाले इलाकों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर मोबाइल चोरी और छीना-झपटी की घटनाएं कर रहे हैं। सूचना के आधार पर सीएसटी, डीएसटी ईस्ट और बजाज नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से 31 चोरी के महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए।