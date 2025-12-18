Jaipur: मुंबई बम धमाके के दोषियों की रिहाई याचिकाएं खारिज, कोर्ट ने कहा- आतंकियों को नहीं दी जा सकती राहत

दोषियों ने 20 वर्ष की सजा पूरी कर लेने का हवाला देते हुए समयपूर्व रिहाई की मांग की थी। इस पर न्यायमूर्ति सुदेश बंसल और न्यायमूर्ति भुवन गोयल की खंडपीठ ने याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के उस तर्क को स्वीकार किया, जिसमें कहा गया था कि आतंकवाद जैसे जघन्य अपराधों में दोषी व्यक्तियों की रिहाई समाज और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकती है।