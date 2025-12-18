18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Barmer crime: बाड़मेर में सनसनी, लव मैरिज का बदला, लड़की के चाचा ने काटी नाक, गुस्साए परिजनों ने काट दिया पैर

Barmer Crime: गुड़ामालानी थाना क्षेत्र के जीवाणियों की ढाणी गांव में ढाई साल पुरानी लव मैरिज को लेकर चला आ रहा विवाद हिंसक हो गया। दो परिवारों के बीच हुए संघर्ष में एक व्यक्ति की नाक कट गई, जबकि दूसरे का पैर कट गया।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Rakesh Mishra

Dec 18, 2025

Barmer Crime

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

बाड़मेर। जिले के गुड़ामालानी थाना क्षेत्र के जीवाणियों की ढाणी गांव में ढाई साल पुरानी लव मैरिज को लेकर चला आ रहा विवाद हिंसक हो गया। दो परिवारों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की नाक काट दी गई, जबकि दूसरे का पैर कट गया। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है।

घटना की जड़ करीब ढाई साल पुरानी है। गांव के श्रवणसिंह (25) ने पड़ोस में रहने वाली युवती से लव मैरिज की थी, जो युवती के परिजनों को मंजूर नहीं थी। शादी के बाद से ही युवती के चाचा धर्मसिंह (50) पुत्र भैरूसिंह और श्रवणसिंह के बड़े भाई उकसिंह (35) पुत्र जगसिंह के बीच लगातार तनाव और विवाद चल रहा था। श्रवणसिंह वर्तमान में अपनी पत्नी और परिवार के साथ गुजरात में रहता है, ऐसे में गांव में पारिवारिक मामलों की जिम्मेदारी उसके बड़े भाई उकसिंह पर ही थी।

चाचा ने काटी नाक

उकसिंह खेत से घर लौट रहा था। इसी दौरान युवती के चाचा धर्मसिंह और उनके कुछ साथियों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने दरांती से वार कर उकसिंह की नाक काट दी। गंभीर रूप से घायल उकसिंह खून से लथपथ हालत में किसी तरह घर पहुंचा।

गुस्से में काटा पैर

उकसिंह की हालत देखकर परिजन आक्रोशित हो गए और वे युवती के घर पहुंच गए। वहां दोनों पक्षों में फिर से मारपीट हुई। इस दौरान उकसिंह के परिजनों ने धर्मसिंह पर दरांती से हमला कर दिया, जिससे उसका एक पैर कट गया। दोनों घायलों को तुरंत गुड़ामालानी अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उकसिंह को सांचौर और धर्मसिंह को जोधपुर रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है।

यह वीडियो भी देखें

पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलने पर गुड़ामालानी पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दी हैं। अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan farmers: राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर से पहले कर लें यह काम, मुसीबत में मिलेंगे इतने रुपए
करौली
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana last date, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana news, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana today news, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana latest news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 07:39 pm

Published on:

18 Dec 2025 07:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Barmer crime: बाड़मेर में सनसनी, लव मैरिज का बदला, लड़की के चाचा ने काटी नाक, गुस्साए परिजनों ने काट दिया पैर

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के रमेश मेघवाल की पार्थिव देह 36 दिन बाद आज वतन लौटेगी, सऊदी अरब में संदिग्ध हालात में हुई थी मौत

Ramesh-Kumar-Meghwal
बाड़मेर

Rajasthan Politics: जब तक संसार है… अपने बयान से चर्चा में आए राजस्थान के मंत्री जोराराम कुमावत

joraram kumawat
बाड़मेर

Barmer Rape: बाड़मेर में स्कूल से घर लौट रही छात्रा का अपहरण, सुनसान जगह किया गैंगरेप, DSP को सौंपी जांच

gang rape, gang rape in Barmer, gang rape in Rajasthan, student abduction, student abduction in Barmer, student abduction in Rajasthan, Barmer news, Rajasthan news
बाड़मेर

बैकफुट पर सऊदी सरकार: राजस्थान के रमेश मेघवाल का जल्द होगा वतन की मिट्टी में अंतिम संस्कार

Ramesh Kumar Meghwal
बाड़मेर

Rajasthan: सर्दी के कारण टूट गई थी पटरी, ट्रैकमैन ने ऐसे बचाई हजारों यात्रियों की जान

Railway-Track-Crack
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.