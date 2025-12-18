Barmer crime: बाड़मेर में सनसनी, लव मैरिज का बदला, लड़की के चाचा ने काटी नाक, गुस्साए परिजनों ने काट दिया पैर

घटना की जड़ करीब ढाई साल पुरानी है। गांव के श्रवणसिंह (25) ने पड़ोस में रहने वाली युवती से लव मैरिज की थी, जो युवती के परिजनों को मंजूर नहीं थी। शादी के बाद से ही युवती के चाचा धर्मसिंह (50) पुत्र भैरूसिंह और श्रवणसिंह के बड़े भाई उकसिंह (35) पुत्र जगसिंह के बीच लगातार तनाव और विवाद चल रहा था। श्रवणसिंह वर्तमान में अपनी पत्नी और परिवार के साथ गुजरात में रहता है, ऐसे में गांव में पारिवारिक मामलों की जिम्मेदारी उसके बड़े भाई उकसिंह पर ही थी।