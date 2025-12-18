18 दिसंबर 2025,

राजस्थान के रमेश मेघवाल की पार्थिव देह 36 दिन बाद आज वतन लौटेगी, सऊदी अरब में संदिग्ध हालात में हुई थी मौत

सऊदी अरब में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत बालोतरा जिले के मेघवालों की ढाणी निवासी 19 वर्षीय रमेश कुमार मेघवाल की पार्थिव देह गुरुवार को मृत्यु के 36 दिन बाद वतन लौटेगी।

बाड़मेर

image

Anil Prajapat

Dec 18, 2025

Ramesh-Kumar-Meghwal

मृतक रमेश कुमार मेघवाल। फोटो: पत्रिका

बालोतरा। सऊदी अरब में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत बालोतरा जिले के मेघवालों की ढाणी निवासी 19 वर्षीय रमेश कुमार मेघवाल की पार्थिव देह गुरुवार को मृत्यु के 36 दिन बाद वतन लौटेगी। दिवंगत की देह गुरुवार दोपहर सऊदी अरब से जयपुर पहुंचेगी। इस मामले में बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में सुनवाई हुई, जहां गुरुवार को पुनः सुनवाई निर्धारित की गई है। दो लाइन में बेस्ट हैडिंग चाहिए

राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर करने वाले राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा ने बताया कि पार्थिव देह 18 दिसंबर की रात 12:05 बजे सऊदी अरब से फ्लाइट से नई दिल्ली होते हुए गुरुवार दोपहर 1:25 बजे जयपुर पहुंचेगी। सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल की ओर से जयपुर से बालोतरा मेघवालों की ढाणी तक ले जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है।

रमेश के चचेरे भाई गजाराम ने बताया कि जयपुर एयरपोर्ट से पार्थिव देह लेने के लिए चर्मेश शर्मा के साथ बालोतरा से रमेश के भाई गैनाराम मेघवाल सहित परिवार के सदस्य मोटाराम मेघवाल, देवाराम और सुखदेव बुधवार शाम रवाना हुए।

रोजगार के लिए गया था सऊदी अरब

उल्लेखनीय है कि रमेश 11 अक्टूबर को रोजगार के लिए सऊदी अरब गया था, जहां 13 नवंबर 2025 को उसकी मृत्यु हो गई थी। पार्थिव देह भारत न आने पर उसकी मां तीजू देवी की ओर से 10 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जस्टिस नूपुर भाटी ने 11 दिसंबर को मामले को गंभीरता से लेते हुए किंगडम ऑफ सऊदी अरब के दूतावास, नई दिल्ली को नोटिस जारी किया तथा भारत सरकार और राजस्थान सरकार से भी जवाब तलब किया। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद सऊदी सरकार ने दिवंगत की देह भारतीय दूतावास को सौंप दी, जिसके बाद एनओसी जारी कर दी गई।

