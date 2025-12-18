राजस्थान के रमेश मेघवाल की पार्थिव देह 36 दिन बाद आज वतन लौटेगी, सऊदी अरब में संदिग्ध हालात में हुई थी मौत

उल्लेखनीय है कि रमेश 11 अक्टूबर को रोजगार के लिए सऊदी अरब गया था, जहां 13 नवंबर 2025 को उसकी मृत्यु हो गई थी। पार्थिव देह भारत न आने पर उसकी मां तीजू देवी की ओर से 10 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जस्टिस नूपुर भाटी ने 11 दिसंबर को मामले को गंभीरता से लेते हुए किंगडम ऑफ सऊदी अरब के दूतावास, नई दिल्ली को नोटिस जारी किया तथा भारत सरकार और राजस्थान सरकार से भी जवाब तलब किया। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद सऊदी सरकार ने दिवंगत की देह भारतीय दूतावास को सौंप दी, जिसके बाद एनओसी जारी कर दी गई।