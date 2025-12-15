Ravindra Singh Bhati: बाड़मेर की जनता के लिए हथियार लाइसेंस क्यों चाहते हैं रविंद्र सिंह भाटी, केंद्रीय मंत्री के सामने कर दी बड़ी मांग

विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि बाड़मेर पाकिस्तान सीमा से लगा जिला है और यहां के लोगों ने हर युद्ध में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों में आज के दौर में हथियार या लाइसेंस नहीं हैं। ऐसे में सरकार को सीमांत गांवों का रिकॉर्ड देखकर पात्र लोगों को लाइसेंसशुदा हथियार देने चाहिए, ताकि सीमा की सुरक्षा और स्थानीय आत्मरक्षा मजबूत हो सके।