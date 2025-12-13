Pachpadra Refinery: जानिए कब शुरू होगी पचपदरा रिफाइनरी, केंद्रीय मंत्री ने बाड़मेर में कर दिया बड़ा ऐलान

सरकार विरोधी लहर के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बार राजस्थान में हर पांच साल में सरकार बदलने की परंपरा टूटेगी और एंटी इनकंबेंसी को प्रो-इनकंबेंसी में बदलकर दोबारा सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एंटी इनकंबेंसी प्रो-इनकंबेंसी में बदल जाती है। हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में भी यही हुआ है। विरोध की चर्चाओं के बावजूद जनता ने मजबूत समर्थन देकर सरकारें दोहराईं। राजस्थान में भी पांच साल में सरकार बदलने का मिथक टूटेगा।