बाड़मेर

Pachpadra Refinery: जानिए कब शुरू होगी पचपदरा रिफाइनरी, केंद्रीय मंत्री ने बाड़मेर में कर दिया बड़ा ऐलान

केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने कहा कि इस बार राजस्थान में हर पांच साल में सरकार बदलने की परंपरा टूटेगी और एंटी इनकंबेंसी को प्रो-इनकंबेंसी में बदलकर दोबारा सरकार बनेगी।

2 min read
बाड़मेर

image

Rakesh Mishra

Dec 13, 2025

Union Minister Gajendra Singh Shekhawat, Gajendra Singh Shekhawat in Barmer, Pachpadra Refinery, Barmer News, Rajasthan News

केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत। फोटो- पत्रिका

बाड़मेर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि पचपदरा रिफाइनरी अप्रेल में उत्पादन चरण में प्रवेश कर जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में निर्णयों में देरी के कारण परियोजना अटकी रही, लेकिन अब काम तेज गति से चल रहा है और विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि अप्रेल तक रिफाइनरी उत्पादन की अवस्था में पहुंच जाएगी।

सरकार विरोधी लहर के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बार राजस्थान में हर पांच साल में सरकार बदलने की परंपरा टूटेगी और एंटी इनकंबेंसी को प्रो-इनकंबेंसी में बदलकर दोबारा सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एंटी इनकंबेंसी प्रो-इनकंबेंसी में बदल जाती है। हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में भी यही हुआ है। विरोध की चर्चाओं के बावजूद जनता ने मजबूत समर्थन देकर सरकारें दोहराईं। राजस्थान में भी पांच साल में सरकार बदलने का मिथक टूटेगा।

विकास कार्यों की सूची देंगे

बीते दो साल में शिलान्यास और लोकार्पण नहीं होने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि बाड़मेर में सड़कों, आधारभूत ढांचे, नए कॉलेजों, विद्यालयों पर व्यापक कार्य हुए हैं। इन सभी विकास कार्यों की विस्तृत सूची जिलाध्यक्ष के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

सीटी स्कैन आज भी अधरझूल

सीटी स्कैन मशीन और चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज बन चुका है और वहां अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें संपूर्ण सुविधाएं होंगी। उन्होंने बताया कि रेडियोलॉजी जैसी सेवाओं के लिए सुरक्षा मानकों, उपकरणों और मानव संसाधन की आवश्यकता होती है।

इसके लिए 90 करोड़ रुपए की योजना बनाकर राज्य सरकार को भेजी गई थी, जिसे वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है। पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध है। फिलहाल छह माह के लिए संविदा आधार पर सीटी स्कैन सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए टेंडर हुआ था, लेकिन उसे निरस्त करना पड़ा। जल्द ही सीटी स्कैन के लिए नई निविदा आमंत्रित की जाएगी और शीघ्र परिणाम सामने आएगा।

