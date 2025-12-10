Barmer: थाने से चंद कदम दूर एमडी ड्रग्स की खुलेआम सप्लाई, युवक बोले- 5 साल से यही काम कर रहे हैं, माल में कोई कमी नहीं

एमडी ड्रग्स की खुलेआम सप्लाई (फोटो- पत्रिका)
Barmer News: बाड़मेर में नशे का कारोबार पुलिस की नाक के नीचे खुलेआम चल रहा है। सदर और यातायात थाने से महज कुछ कदमों की दूरी पर एमडी ड्रग्स की पुड़िया बेखौफ अंदाज में सप्लाई की जा रही है।
राजस्थान पत्रिका की टीम ने बोगस ग्राहक बनाकर जब एमडी ड्रग्स बेचने वाले से संपर्क किया तो दो युवक मोटरसाइकिल पर आए और 1300 रुपए लेकर एक ग्राम एमडी की पुड़िया सौंप दी। युवकों ने बताया कि वे पिछले पांच साल से यह काम कर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि पुलिस करीब है।
शहर के सार्वजनिक श्मशान घाट के आगे बने एक केबिन में से भी नशे की पुड़िया की सप्लाई हो रही है। टीम वहां पहुंची तो विक्रेता को संदेह हो गया और वह मुकर गया।
स्थान : सदर थाने के पास
बोगस ग्राहक : पुड़ी मिलेगी क्या?
सप्लायर : मिल जाएगी, रोड पर खड़े रहो, अभी पहुंचते हैं। (कुछ ही देर में दो युवक मोटरसाइकिल पर पहुंचे)
बोगस ग्राहक : पुड़ी तो सही है न?
सप्लायर : हां, यही है माल…सही है। पांच साल से यही काम कर रहे हैं। रोज के ग्राहक हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। (युवक ने बात नहीं की और रुपए लेकर चला गया। शहर में कई जगह से खुलेआम सप्लाई हो रही है।
