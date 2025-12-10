Barmer: थाने से चंद कदम दूर एमडी ड्रग्स की खुलेआम सप्लाई, युवक बोले- 5 साल से यही काम कर रहे हैं, माल में कोई कमी नहीं

स्थान : सदर थाने के पास

बोगस ग्राहक : पुड़ी मिलेगी क्या?

सप्लायर : मिल जाएगी, रोड पर खड़े रहो, अभी पहुंचते हैं। (कुछ ही देर में दो युवक मोटरसाइकिल पर पहुंचे)

बोगस ग्राहक : पुड़ी तो सही है न?

सप्लायर : हां, यही है माल…सही है। पांच साल से यही काम कर रहे हैं। रोज के ग्राहक हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। (युवक ने बात नहीं की और रुपए लेकर चला गया। शहर में कई जगह से खुलेआम सप्लाई हो रही है।