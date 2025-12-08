Rajasthan News : अफसर बनने आया था, ऑनलाइन गेम, शेयर मार्केट, सट्टे की लत लगी… और बन गया लुटेरा

बाड़मेर। एक युवक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बलदेव नगर में किराए का कमरा लेकर रहता है। सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करता है। इसी दौरान जल्द अमीर बनने के चक्कर में वह ऑनलाइन गेम ,शेयर मार्केट और सट्टे के चक्रव्यूह में फंस गया। जीतने के बजाय हारता चला गया। अपने परिवार की महिलाओं के गहने चुराकर लोन ले लिया। वह पैसा भी गंवा बैठा। जब लोन वालों ने पैसा मांगना शुरू किया तो लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 5 दिसंबर को रीको थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई लूट की घटना का महज 24 घंटे में पर्दाफाश कर आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया है।