Inland Port Project : अरब सागर से जुड़ेगा राजस्थान, पर सर्वे रिपोर्ट ने चेताया, लूणी-जवाई नदी के अस्तित्व पर आएगा संकट

तोजो विकास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को सौंपी हाइड्रोग्राफिक सर्वे की अंतिम रिपोर्ट में संकेत दिए हैं कि इस परियोजना से स्थानीय पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यह जलमार्ग गुजरात के कोटेश्वर समुद्र मुहाने से शुरू होकर कच्छ के रण, फिर लूणी नदी के 491.903 किमी और जवाई नदी के 123.542 किमी लंबे मार्ग से होते हुए जालोर के संकरना पुल तक प्रस्तावित है। बालोतरा, सिणधरी, समदड़ी, सिवाना, जसवंतपुरा, सांचौर, बागोड़ा, भीनमाल और जालोर इस परियोजना के सीधे प्रभाव वाले इलाके हैं।