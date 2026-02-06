6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

बाड़मेर में शिक्षक पर जानलेवा हमला, मिलने आ रहे रिश्तेदार की सड़क हादसे में मौत

धोरीमन्ना के खरड़ में गुरुवार देर शाम एक शिक्षक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। घटना में शिक्षक सत्यप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

kamlesh sharma

Feb 06, 2026

photo AI generator

बाड़मेर। धोरीमन्ना के खरड़ में गुरुवार देर शाम एक शिक्षक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। घटना में शिक्षक सत्यप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद उन्हें परिजनों द्वारा धोरीमन्ना के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बाड़मेर रेफर कर दिया।

जानकारी के अनुसार शिक्षक सत्यप्रकाश अपने घर के सामने स्थित अपने भूखंड में बैठे हुए थे, तभी कुछ लोगों ने अचानक उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें सिर, हाथ, गर्दन और पैरों पर गंभीर चोटें आईं।

रिश्तेदार की सड़क हादसे में मौत

इस मारपीट की घटना में घायल शिक्षक के पास अस्पताल पहुंचने के लिए उनके रिश्ते में भाई सोहनलाल तथा एक अन्य व्यक्ति कार से आ रहे थे। रास्ते में अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से जा टकराई। इस भीषण हादसे में चालक सोहनलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सोहनलाल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई।

गांव में छाया मातम

एक ही घटना से जुड़ी दो अलग-अलग घटनाओं में गंभीर चोट और मौत से गांव में मातम छा गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। पुलिस द्वारा मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 02:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर में शिक्षक पर जानलेवा हमला, मिलने आ रहे रिश्तेदार की सड़क हादसे में मौत

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के धोरों में ‘मौत’ का कारोबार : छह महीने में तीसरी फैक्टरी पकड़ी, ऐसे खुला राज

बाड़मेर

साध्वी प्रेम बाईसा: SIT ने जांच के लिए भेजे 35 सैंपल, क्या DNA जांच से मौत के रहस्य से उठेगा पर्दा?

Sadhvi Prem Baisa death case
बाड़मेर

Success Story: राजस्थान की मुमताज का संघर्ष से वर्दी तक का सफर, इस IPS की प्रेरणा ने बदली जिंदगी

Rajasthan Constable Mumtaz
बाड़मेर

राजस्थान की धापू चौधरी: दो बच्चों की मां ने जीता गोल्ड मेडल, जानें फ्रैक्चर, संघर्ष और जीत की कहानी

बाड़मेर

दुकान का ताला तोड़ बैटरियां चुरा ले गए चोर

बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.