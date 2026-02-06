बाड़मेर में शिक्षक पर जानलेवा हमला, मिलने आ रहे रिश्तेदार की सड़क हादसे में मौत

इस मारपीट की घटना में घायल शिक्षक के पास अस्पताल पहुंचने के लिए उनके रिश्ते में भाई सोहनलाल तथा एक अन्य व्यक्ति कार से आ रहे थे। रास्ते में अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से जा टकराई। इस भीषण हादसे में चालक सोहनलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सोहनलाल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई।