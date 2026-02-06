राजस्थान के धोरों में ‘मौत’ का कारोबार : छह महीने में तीसरी फैक्टरी पकड़ी, ऐसे खुला राज

धोरीमन्ना/ बाड़मेर। सरहदी जिले बाड़मेर में पिछले छह महीने में एमडी ड्रग बनाने की तीन फैक्टरियां पकड़ी जा चुकी हैं। सेड़वा थाना क्षेत्र में ही 23 जुलाई 2025 धोलकिया कारटीया की सरहद में एमडी ड्रग्स की फैक्टरी पकड़ी गई थी। वहां से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर गुरुवार को पुलिस ने भेरुड़ी गांव में सुनसान धोरों के बीच खेत में एमडी ड्रग की फैक्टरी पकड़ी है। अंदेशा लगाया जा रहा है की दोनों फैक्टरियां उस समय संचालित हो रही थी। कारटीया में फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद यह फैक्टरी भी पकड़ में न आ जाए, इसलिए इस को यथा स्थिति में रखा गया था। इस मामले में पकड़े गए खेत मालिक रामजीवन ने प्रारम्भिक पूछताछ में बताया कि उक्त माल उसके चचेरे भाई रणाराम का है।