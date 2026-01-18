MD Drug Mastermind: राजस्थान के युवक ने महाराष्ट्र जेल में डॉक्टर से सीखा फॉर्मूला, 31 साल की उम्र में बन गया कुख्यात ड्रग माफिया

महज 31 साल के रमेश बिश्नोई ने महाराष्ट्र जेल में कुख्यात सरगना डॉ. बिरजू से खतरनाक ड्रग्स एमडी बनाने का फॉर्मूला सीखा था। जेल से बाहर आते ही उसने एमडी ड्रग्स का अवैध कारोबार शुरू किया। पहले वह महाराष्ट्र में एमडी बनाकर राजस्थान में सप्लाई करता था, लेकिन अधिक मुनाफे के लिए उसने राजस्थान में ही कई फैक्ट्रियां डाल दी। सहयोगियों की जमीन और मकानों में फैक्ट्री लगवाई जाती थी। केमिकल एक्सपर्ट और कच्चा माल मुंबई-पुणे और गुजरात से मंगाया जाता था।