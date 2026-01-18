Rajasthan Dream Project: राजस्थान का ड्रीम प्रोजेक्ट 8 साल बाद तैयार, उद्घाटन को लेकर भजनलाल सरकार की मेगा तैयारी

16 जनवरी 2018 को बाड़मेर के पचपदरा में 9 एमएमटी (मिलियन मैट्रिक टन) वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी का कार्य शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था और इसको 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य था। 2019 में कोरोनाकाल आने से यह कार्य प्रभावित हो गया और करीब 2021-22 तक कार्य की गति नहीं बन पाई। मजदूरों के पलायन की समस्या का सामना करना पड़ा। 2022 बाद इसकी गति को द्रुत करने के लिए 35000 के करीब मजदूरों के साथ कार्य प्रारंभ हुआ और 2026 में इसको अब 94 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।