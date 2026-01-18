Rajasthan Dream Project: राजस्थान का ड्रीम प्रोजेक्ट 8 साल बाद तैयार, उद्घाटन को लेकर भजनलाल सरकार की मेगा तैयारी

CM Bhajanlal Sharma (Patrika Photo)
बाड़मेर। पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन को मेगा बनाने की तैयारियों में भजनलाल सरकार जुट गई है। इस अवसर पर होने वाली सभा में करीब एक लाख लोगों के आने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर राजस्थान सरकार के सभी मंत्रियों व पश्चिमी राजस्थान के सभी विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान का बड़ा इवेंट होने से कोई कोर कसर बाकी नहीं रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
पचपदरा रिफाइनरी को 2022 में तैयार होना था, लेकिन कोरोनाकाल के अवरोध ने तीन साल तक कार्य को प्रभावित किया। आठ साल के इंतजार बाद अब रिफाइनरी तैयार हो गई है। इसी महीने रिफाइनरी का उद्घाटन होने के साथ ही यह तेल शोधन प्रारंभ करेगी। देश के लिए यह बड़ी उपलब्धि होगी और राजस्थान को अपनी पहली रिफाइनरी के जरिए तेल के वैश्विक मार्केट और तरक्की से जुडऩे का माध्यम बनेगी।
16 जनवरी 2018 को बाड़मेर के पचपदरा में 9 एमएमटी (मिलियन मैट्रिक टन) वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी का कार्य शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था और इसको 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य था। 2019 में कोरोनाकाल आने से यह कार्य प्रभावित हो गया और करीब 2021-22 तक कार्य की गति नहीं बन पाई। मजदूरों के पलायन की समस्या का सामना करना पड़ा। 2022 बाद इसकी गति को द्रुत करने के लिए 35000 के करीब मजदूरों के साथ कार्य प्रारंभ हुआ और 2026 में इसको अब 94 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।
रिफाइनरी की टेस्टिंग का कार्य भी कर लिया गया है। गुजरात से पाइप लाइन से जरिए आने वाले तेल और मंगला प्रोसेसिंग बाड़मेर की पाइप लाइन से तेल लाकर यूनिट को चलाया गया। अब इन यूनिट्स के कार्य करने की स्थिति सफल होने के बाद उद्घाटन के लिए इसी माह की तैयारियां अमल में लाई जा रही है।
रिफाइनरी के संचालन से संबंधित अधिकारियों के लिए सांभरा के निकट में करीब 1100 परिवार रह सके ऐसी कॉलोनी का निर्माण करवाया गया है। यहां पर सीआइएसएफ के अलावा रिफाइनरी से जुड़े हुए अधिकारी भी रहेंगे, ताकि 24 घंटे रिफाइनरी की सुरक्षा का इंतजाम हो सके।
रिफाइनर को लेकर आने वाले दिनों में पचपदरा में बड़े स्तर के दौरे प्रारंभ होने वाले हैं। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर है। राज्य के मुख्य सचिव की देखरेख में रिफाइनरी को लेकर सारे इंतजाम होने से केन्द्रीय पेट्रोलियम, एचपीसीएल और राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे शुरू होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विजिट भी प्रस्तावित होने वाली है।
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
