राजस्थान में प्रसिद्ध मठ के मठाधीश की संदिग्ध मौत, कुंड में शव देख भक्तों के उड़े होश, सुसाइड या कुछ और?

मठ में उनके योगदान के कारण आसपास के दर्जनों गांवों में उनके प्रति गहरी श्रद्धा थी। उनके निधन की खबर से झाक और बाटाडू क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा।