IMD Yellow Alert: अगले 48 घंटे हीटवेव का हाई-अलर्ट, मौसम विभाग का राजस्थान के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार 10 और 11 मार्च को बाड़मेर और बालोतरा समेत 5 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट है। इसके अलावा जैसलमेर, झुंझुनूं सहित कुछ अन्य जिलों में भी तेज गर्मी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। ऐसे में आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक बढ़ने के संकेत हैं।