10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

IMD Yellow Alert: अगले 48 घंटे हीटवेव का हाई-अलर्ट, मौसम विभाग का राजस्थान के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Prediction: राजस्थान में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए हीटवेव का हाई अलर्ट जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

Akshita Deora

Mar 10, 2026

Heatwave Alert

फोटो: पत्रिका

Heatwave Yellow Alert: मरुस्थलीय जिले बाड़मेर में गर्मी ने मार्च की शुरुआत में ही तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। यहां अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राजस्थान में सबसे अधिक रहा। पिछले करीब दो सप्ताह से बाड़मेर लगातार राज्य के सबसे गर्म जिलों में बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए हीटवेव का हाई-अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार 10 और 11 मार्च को बाड़मेर और बालोतरा समेत 5 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट है। इसके अलावा जैसलमेर, झुंझुनूं सहित कुछ अन्य जिलों में भी तेज गर्मी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। ऐसे में आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक बढ़ने के संकेत हैं।

इन जिलों में येलो अलर्ट

आज यानी 10 मार्च को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर में उष्ण लहर यानी हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है।

वहीं कल यानी 11 मार्च को भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर में उष्ण लहर यानी हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है।

पिछले 24 घंटों में कहां-कितना रहा तापमान

  1. बाड़मेर - 40.4
  2. पिलानी- 39.5
  3. वनस्थली - 39.2
  4. चूरू - 39.1
  5. जैसलमेर - 39
  6. चित्तौड़गढ़ - 38.8
  7. फलोदी - 38.6
  8. बीकानेर - 38.6
  9. जोधपुर - 38.4
  10. दौसा - 38.3
  11. कोटा - 38
  12. फतेहपुर - 38

ये भी पढ़ें

Rajasthan News: अलवर से भरतपुर तक 95 किमी मार्ग होगा फोरलेन, ढाई घंटे में पूरा होगा सफर, डीग-नगर में भी बनेगा बाइपास
अलवर
Fourlane Road Project In Rajasthan, Rajasthan News, Fourlane Road Project, Alwar-Bharatpur Four-Lane Highway, Rajasthan Road Expansion, RSRDC DPR Update, Faster Travel Alwar to Bharatpur, State Highway Upgrade India, Highway Bypass Alleviating Traffic, 95km Highway Widening Project, Paniyala NH Development, Expressway Connectivity Rajasthan, Road Infrastructure Growth India, Alwar Bharatpur Travel Time Cut, Smart Road Projects Rajasthan, Safe & Smooth Highway Travel, Infrastructure Investment Rajasthan, Rapid Vehicle Movement Alwar-Bharatpur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 10:52 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / IMD Yellow Alert: अगले 48 घंटे हीटवेव का हाई-अलर्ट, मौसम विभाग का राजस्थान के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Barmer Infra News: 4 साल का इंतजार होगा खत्म, अप्रेल में रेलवे ओवरब्रिज पर शुरू होगा एकतरफा यातायात, जाम से मिलेगी राहत

बाड़मेर न्यूज, Barmer News, गडरारोड मुनाबाव रोड, Gadraroad Munabao Road, रेलवे ओवरब्रिज बाड़मेर, Railway Overbridge Barmer, गडरारोड रेलवे ओवरब्रिज, Gadraroad Railway Overbridge, राजस्थान ओवरब्रिज निर्माण, Rajasthan Overbridge Construction, रेलवे फाटक जाम, Railway Crossing Traffic Jam, अधूरा ओवरब्रिज, Incomplete Overbridge, बाड़मेर ट्रैफिक जाम, Barmer Traffic Jam, राजस्थान सड़क परियोजना, Rajasthan Road Project, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट राजस्थान, Infrastructure Project Rajasthan, आरडीएसओ निरीक्षण, RDSO Inspection, रेलवे ब्रिज प्रोजेक्ट, Railway Bridge Project, राजस्थान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, Rajasthan PWD Project
बाड़मेर

चादर महोत्सव में जिनमणिप्रभ सूरीश्वर को राष्ट्र रत्न सम्मान, महेंद्रसागर बने आचार्य

समाचार

नीट-यूजी 2026 : डॉक्टर बनने के सपनों की अंतिम रेस शुरू, परीक्षा 3 मई को

DOCTOR
समाचार

राजस्थान: खेत में देवर-भाभी ने की आत्महत्या, एक ही रस्सी से लटके मिले शव

Rajasthan-Police-jeep
बाड़मेर

Rajasthan: राजस्थान के इस गांव में पशुपालकों पर टूटा कहर, एक झटके में 70 भेड़-बकरियों की मौत, 100 बीमार

Balotra news, sheep goat death Rajasthan, contaminated water livestock, Barmer livestock deaths, Rajasthan animal deaths, Bagundi village incident, Khema Baba Nagar livestock, Nachna refinery pipeline leak, livestock poisoning Rajasthan, sheep goat deaths India, animal husbandry department Rajasthan, livestock disease investigation, rural livestock loss, Rajasthan pastoral community, FSL investigation animals
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.