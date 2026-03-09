Barmer Infra News: 4 साल का इंतजार होगा खत्म, अप्रेल में रेलवे ओवरब्रिज पर शुरू होगा एकतरफा यातायात, जाम से मिलेगी राहत

निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज। फोटो- पत्रिका
Railway Overbridge Barmer गडरारोड-मुनाबाव मार्ग पर बन रहा रेलवे ओवरब्रिज चार साल बाद भी अधर में झूल रहा है और आमजन के लिए रोज का सिरदर्द बन गया है। जाम, उड़ती धूल और घंटों का इंतजार अब इस मार्ग से गुजरने वालों की नियति बन गया है। हैरानी की बात यह है कि करीब 90 फीसदी काम डेढ़ साल पहले पूरा हो चुका था, लेकिन महज 10 फीसदी काम के लिए यह प्रोजेक्ट अब तक अधर में लटका हुआ है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अप्रेल महीने में एकतरफा यातायात खोल दिया जाएगा।
ओवरब्रिज के अधूरे निर्माण के कारण रेलवे पटरी पार करने के लिए वाहन चालकों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। दिनभर यहां जाम की स्थिति बनी रहती है। आसपास रहने वाले लोगों को भी धूल और अव्यवस्थित यातायात से भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यातायात पुलिस को भी निर्माण एजेंसी और ठेकेदार को नोटिस जारी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई खास सुधार नजर नहीं आ रहा।
दरअसल, 6 नवंबर को आरडीएसओ (लखनऊ) की टीम ने 700 मीट्रिक टन स्टील से बने 52 मीटर लंबे बो-स्ट्रिंग गर्डर ब्रिज की तकनीकी जांच की थी। निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां सामने आईं, जिसके बाद दोबारा जांच कराई गई। इसके बाद गर्डर सहित अन्य सामग्री रेलवे की ओर से तैयार कर उपलब्ध भी करवा दी गई है और अब सामग्री साइट पर पहुंच चुकी है। बावजूद इसके निर्माण की गति बेहद धीमी बनी हुई है।
967 मीटर लंबा यह ओवरब्रिज अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ था और अक्टूबर 2023 तक इसे पूरा कर यातायात के लिए खोलना तय था। लेकिन रेलवे की जटिल स्वीकृति प्रक्रिया, तकनीकी आपत्तियों और निर्माण एजेंसी की सुस्त रफ्तार के कारण 2026 तक भी लोग इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। हर गुजरते महीने के साथ आमजन की परेशानी और बढ़ती जा रही है।
ओवरब्रिज निर्माण के दौरान दोनों ओर अंडरब्रिज बनाए गए हैं। फिलहाल एक तरफ का अंडरब्रिज ही खोला गया है, जहां आमने-सामने वाहन निकलना मुश्किल हो जाता है और जाम लग जाता है। यदि दूसरी तरफ का अंडरब्रिज भी खोल दिया जाए तो यातायात व्यवस्था काफी हद तक सुचारु हो सकती है।
गडरारोड रेलवे ओवरब्रिज फाटक का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वर्तमान में स्लैब का कार्य जारी है। अप्रेल तक एक तरफ का मार्ग शुरू कर दिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग