Barmer Infra News: 4 साल का इंतजार होगा खत्म, अप्रेल में रेलवे ओवरब्रिज पर शुरू होगा एकतरफा यातायात, जाम से मिलेगी राहत

Railway Overbridge Barmer गडरारोड-मुनाबाव मार्ग पर बन रहा रेलवे ओवरब्रिज चार साल बाद भी अधर में झूल रहा है और आमजन के लिए रोज का सिरदर्द बन गया है। जाम, उड़ती धूल और घंटों का इंतजार अब इस मार्ग से गुजरने वालों की नियति बन गया है। हैरानी की बात यह है कि करीब 90 फीसदी काम डेढ़ साल पहले पूरा हो चुका था, लेकिन महज 10 फीसदी काम के लिए यह प्रोजेक्ट अब तक अधर में लटका हुआ है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अप्रेल महीने में एकतरफा यातायात खोल दिया जाएगा।