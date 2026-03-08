दौसा में दर्दनाक हादसा, पानी में डूबने से मासूम भाई-बहन सहित तीन बच्चों की मौत, गांव में मचा कोहराम

घटना के समय बच्चों के साथ कोमल मीणा भी मौजूद थी। तीनों को पानी में डूबता देख वह घबराकर गांव की ओर दौड़ी और परिजनों व ग्रामीणों को सूचना दी। जब तक लोग मौके पर पहुंचे, तब तक तीनों बच्चे पानी में डूब चुके थे। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से बच्चों की तलाश शुरू की। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शव पानी से बाहर निकाले गए। पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया।