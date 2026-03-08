8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

दौसा में दर्दनाक हादसा, पानी में डूबने से मासूम भाई-बहन सहित तीन बच्चों की मौत, गांव में मचा कोहराम

दौसा जिले में बाणगंगा नदी में दर्दनाक हादसे में भाई-बहन समेत तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मवेशी चराने गए बच्चों में से एक के गड्ढे में गिरने पर उसे बचाने के प्रयास में तीनों ही पानी में समा गए।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Rakesh Mishra

Mar 08, 2026

Dausa news, Banganga river drowning, Rajasthan children drowning, brother sister drowning incident, three children drowned Rajasthan, Dausa tragic accident, children drowned in river India, Banganga river accident, Jasota village news, Rajasthan breaking news, kids drowning incident India, rural Rajasthan tragedy, children death river Rajasthan, Dausa district news, India drowning accident news

एआई तस्वीर

दौसा। जिले में एक दर्दनाक हादसे में बाणगंगा नदी में डूबने से भाई-बहन सहित तीन बच्चों की मौत हो गई। चार बच्चे मवेशी चराने गए थे, लेकिन बरसाती पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरने से तीनों की जान चली गई। घटना के बाद गांव में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

मवेशी चराने गए थे

जानकारी के अनुसार हादसा सैंथल थाना क्षेत्र में बापी गांव के पास बाणगंगा नदी में शुक्रवार दोपहर हुआ। पुलिस ने बताया कि जसोता गांव निवासी पायल जायसवाल (13) पुत्री मुरारीलाल, श्यामसुंदर (15) पुत्र मुरारीलाल और अमित मीणा (11) पुत्र प्रहलाद मीणा की नदी में डूबने से मौत हो गई। पायल और श्यामसुंदर आपस में भाई-बहन थे। तीनों बच्चे मवेशी चराने के लिए नदी के किनारे गए हुए थे।

बहन को बचाने कूदा भाई

बताया जा रहा है कि बरसात के कारण नदी में जगह-जगह गहरे गड्ढों में पानी भरा हुआ था। इसी दौरान पायल का पैर फिसल गया और वह पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गई। बहन को डूबता देख उसका भाई श्यामसुंदर उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद गया, लेकिन वह भी गहराई में फंस गया। दोनों को संघर्ष करता देख उनके साथ मौजूद अमित मीणा ने भी उन्हें बचाने की कोशिश में पानी में छलांग लगा दी। दुर्भाग्य से तीनों ही बच्चे पानी में डूब गए।

घटना के समय बच्चों के साथ कोमल मीणा भी मौजूद थी। तीनों को पानी में डूबता देख वह घबराकर गांव की ओर दौड़ी और परिजनों व ग्रामीणों को सूचना दी। जब तक लोग मौके पर पहुंचे, तब तक तीनों बच्चे पानी में डूब चुके थे। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से बच्चों की तलाश शुरू की। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शव पानी से बाहर निकाले गए। पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें

Murder News: मामूली बात पर बौखलाया बेटा, घर में पिता की गैंती से कर दी हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
सिरोही
Murder, Murder in Sirohi, Murder in Rajasthan, Murder of Father, Murder of Father in Sirohi, Murder of Father in Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 05:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा में दर्दनाक हादसा, पानी में डूबने से मासूम भाई-बहन सहित तीन बच्चों की मौत, गांव में मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरकारी स्कूल व हिन्दी माध्यम से पढ़कर कैसे आरएएस बनी संजू मीणा, पढ़ें पूरी कहानी

dausa news
दौसा

Success Story: सरकारी स्कूल में पढ़ाई, 9 बार सरकारी नौकरी, फिर बनीं SDM, जानें RAS संजू मीणा की सफलता की कहानी

SDM Sanju Meena
दौसा

Rajasthan: बीकानेर-आगरा हाईवे पर पेट्रोल-डीजल से भरा टैंकर पलटा, तेल रिसाव से मचा हड़कंप

Dausa tanker overturned
दौसा

Success Story: किसान के घर से निकला अफसर, नौकरी के साथ रोज 8-10 घंटे पढ़ाई, पंकज ने चौथे प्रयास में पाई UPSC में सफलता

Pankaj Meena
दौसा

Prince Missing Case: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर 12 दिन से खुदाई, 50 लाख से अधिक खर्च; फिर भी 6 साल से लापता प्रिंस का सुराग नहीं

Prince Missing Case
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.