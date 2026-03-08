Success Story: सरकारी स्कूल में पढ़ाई, 9 बार सरकारी नौकरी, फिर बनीं SDM, जानें RAS संजू मीणा की सफलता की कहानी

दौसा। पहली से लेकर बारहवीं कक्षा तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी। इसके बाद स्नातक व स्नातकोत्तर की पढाई भी सरकारी कॉलेज में की। बचपन से ही सपना था करूंगी तो केवल सिविल सेवा ही। इसलिए नौ बार चयन होने के बावजूद सरकारी नौकरी नहीं की। मां गौरा देवी व पिता रामनारायण मीणा ने हमेशा आगे बढ़ने व मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। यह कहना है राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी वर्तमान में दौसा की उपखंड अधिकारी संजू मीणा का।