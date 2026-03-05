Dolchi Holi: डोलची से पानी की तेज बौछार, युवाओं की पीठ पर पड़ गए लाल निशान; 500 साल पुरानी अनोखी परंपरा आज भी कायम

देवर-भाभी की कोड़े मार होली ने भी परंपरा को जीवंत रखा। देवरों ने पानी की बौछार की तो भाभियों ने प्रतीकात्मक कोड़े बरसाए। शाम को महिलाओं को सामूहिक रूप से मिठाई वितरित की गई। उत्सव का समापन ढोला-मारू की सवारी के साथ हुआ। मुख्य मार्गों से निकली झांकियों को देखने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुलिस की ओर से शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त बल तैनात रहा। ग्रामीणों का कहना है कि परंपरा की इस होली में आज तक किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई।