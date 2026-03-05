जयपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी राहत, 3 साल बाद तैयार हुआ यह फ्लाईओवर; सरपट दौड़ने लगे वाहन

शाहपुरा। राष्ट्रीय राजमार्ग-48 स्थित जयपुर तिराहा फ्लाईओवर पर जयपुर-दिल्ली लेन को पूर्ण रूप से यातायात के लिए खोल दिया गया है। लोड टेस्टिंग पूरी होने के बाद अब छोटे-बड़े सभी प्रकार के वाहन फ्लाईओवर से गुजरने लगे हैं। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर जयपुर तिराहे पर पिछले तीन वर्षों से फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। जिसके चलते जयपुर तिराहा कट बंद होने से आसपास के दुकानदारों का धंधा ही चौपट हो गया था।