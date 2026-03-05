Weather Update 5 March: राजस्थान में अब तेज गर्मी की दस्तक, पारा 39 डिग्री के करीब, बाड़मेर सबसे गर्म, 21 शहर 35°C पार

Heat Wave: जयपुर। प्रदेश में गर्मी ने समय से पहले तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा और दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा होने की प्रबल संभावना है। साथ ही 5 मार्च तक उत्तर-पश्चिम भारत में दिन के समय 20–30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
|क्रमांक
|शहर
|अधिकतम तापमान (°C)
|1
|बाड़मेर
|38.8
|2
|जैसलमेर
|37.8
|3
|जोधपुर
|37.6
|4
|फलोदी
|37.4
|5
|बीकानेर
|37.0
|6
|पिलानी
|36.9
|7
|पाली
|36.8
|8
|वनस्थली
|36.6
|9
|चूरू
|36.5
|10
|जालौर
|36.4
|11
|चित्तौड़गढ़
|36.2
|12
|श्रीगंगानगर
|36.1
|13
|डूंगरपुर
|36.1
|14
|दौसा
|35.9
|15
|अजमेर
|35.5
|16
|फतेहपुर
|35.5
|17
|कोटा
|35.4
|18
|नागौर
|35.4
|19
|जयपुर
|35.2
|20
|उदयपुर
|35.2
|21
|करौली
|35.1
बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में गर्मी अधिक प्रभावी रही। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश या किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है। सभी जिलों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा।
दिन के तापमान में बढ़ोतरी के कारण दोपहर के समय तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है। विशेषज्ञों ने नागरिकों को दोपहर में अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।
