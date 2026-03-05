Weather Update 5 March: राजस्थान में अब तेज गर्मी की दस्तक, पारा 39 डिग्री के करीब, बाड़मेर सबसे गर्म, 21 शहर 35°C पार

Heat Wave: जयपुर। प्रदेश में गर्मी ने समय से पहले तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा और दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा होने की प्रबल संभावना है। साथ ही 5 मार्च तक उत्तर-पश्चिम भारत में दिन के समय 20–30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।