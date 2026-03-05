Rajasthan Rare Earth Minerals : राजस्थान के रेयर अर्थ भंडार पर जापान की नजर, जानें क्यों

Rajasthan Rare Earth Minerals : जापान भारत के साथ राजस्थान में रेयर अर्थ खनिजों की संयुक्त खोज और खनन की संभावनाओं पर बातचीत कर रहा है। यह कदम चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत उठाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, भारत में हाल ही में तीन हार्ड रॉक रेयर अर्थ भंडारों की पहचान की गई है, जिनमें करीब 1.29 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड होने का अनुमान है। ये भंडार राजस्थान और गुजरात में स्थित हैं।