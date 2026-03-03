Rajasthan Farmers : इजराइल की इस तकनीक के दीवाने हुए राजस्थान के किसान, कम खर्च में कर रहे रिकॉर्ड पैदावार

1- कम पानी वाले एरिया में यह पद्धति कारगर हो जाती है। पानी की बचत होती है। वाष्पीकरण और रिसाव कम होता है।

2- पानी सीधे जड़ों में मिलने से फसल स्वस्थ रहती है। उत्पादन 50 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

3- पानी के साथ तरल खाद दी जा सकती है, जिससे खाद की 40 प्रतिशत तक बचत होती है।

4- केवल पौधों के पास पानी मिलने से बीच की जगह सूखी रहती है। जिससे खरपतवार कम उगते हैं।

5- कम पानी की आवश्यकता और स्वचालन के कारण मजदूरी की लागत कम होती है।

6- ऊबड़-खाबड़ जमीन के लिए उपयुक्त है। यह तकनीक असमान भूमि और रेतीली मिट्टी में भी बहुत कारगर है।