2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

मंत्रिमंडल फेरबदल क्या सिर्फ अफवाह, क्या बोले पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया

Rajasthan Politics: अलवर में सतीश पूनिया ने मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं को अफवाह बताया है। ये बात उन्होंने अलवर में एक निजी प्रोग्राम में मीडिया से बात करते हुए बताई। जानिए आगे क्या बोले सतीश पूनिया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Himesh Rana

Mar 02, 2026

फोटो- सतीश पूनिया

Rajasthan Politics: अलवर में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया ने मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चल रही चर्चाओं को राजनीतिक गॉसिप बताया। उन्होंने कहा कि दूल्हा तय हो जाए तो इतनी जल्दी नहीं बदलता और किसी भी बदलाव को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। उनके अनुसार भाजपा में व्यक्तियों को अवसर दिया जाता है और आमतौर पर पांच साल बाद ही आकलन होता है।

कद और पद से बड़ा कार्यकर्ता भाव

पूनिया ने कहा कि उन्होंने सामान्य कार्यकर्ता के रूप में राजनीति की शुरुआत की है। संगठन हमेशा सर्वोपरि है। कद और पद की चर्चा होती रहती है लेकिन कार्यकर्ता का भाव स्थायी रहता है।

चुनावी राजनीति पर टिप्पणी

उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी पुराने ढर्रे पर चल रही है और नई पीढ़ी के मुद्दों को समझने में पीछे है उनके अनुसार देश की जनता प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा करती है और समय के साथ राजनीति का स्वरूप बदला है। उनका कहना है कि कभी कांग्रेस की तूती थी लेकिन अब समय बदल गया है।

कानून व्यवस्था पर दावा

राजस्थान की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल की तुलना में अपराध में कमी आई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उच्चस्तरीय बैठकें हुई हैं। आने वाले समय में व्यवस्था और बेहतर होने की बात कही।

वोटर सूची शुद्धिकरण को बताया सकारात्मक

पूनिया ने एसआईआर प्रक्रिया को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इससे मृत और डुप्लीकेट नाम हटेंगे और वास्तविक मतदाताओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह किसी पंथ या समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का कदम है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

politics

Rajasthan Politics

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Mar 2026 07:14 pm

Published on:

02 Mar 2026 07:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / मंत्रिमंडल फेरबदल क्या सिर्फ अफवाह, क्या बोले पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: रेत में दबा मिला युवक का शव, बच्चों की नजर पड़ी तो खुला राज, हाथ पर लिखा हुआ था ‘पवन खेड़ली’

अलवर

Behror News: एक साल से शहरी क्षेत्र में 11 ग्राम पंचायतों के भवनों पर लटक रहे ताले, जानिए क्यों

Behror News
अलवर

Holi Kab Hai: चंद्रग्रहण से बदली होली की तारीख? जानें राजस्थान में 3 या 4 मार्च को किस दिन होली खेलेंगे अधिकांश लोग

Holi Festival 2026
अलवर

होली के बीच एग्जाम का टेंशन: राजस्थान में 4 मार्च को 8वीं-12वीं का पेपर, छात्र बोले- रास्ते में किसी ने रंग लगा दिया तो…

holi kab hai
अलवर

अलवर के मंदिर में तोड़फोड़ के बाद बवाल: शिवलिंग खंडित, गाय के बछड़े को काटकर फेंका

Rajasthan-Police-jeep
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.