मंत्रिमंडल फेरबदल क्या सिर्फ अफवाह, क्या बोले पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया

Rajasthan Politics: अलवर में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया ने मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चल रही चर्चाओं को राजनीतिक गॉसिप बताया। उन्होंने कहा कि दूल्हा तय हो जाए तो इतनी जल्दी नहीं बदलता और किसी भी बदलाव को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। उनके अनुसार भाजपा में व्यक्तियों को अवसर दिया जाता है और आमतौर पर पांच साल बाद ही आकलन होता है।