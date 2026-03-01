Alwar Firing: युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 10-12 राउंड फायर से मचा हड़कंप, गंभीर घायल

घटना सैयद कॉलोनी, आर्य कन्या स्कूल के पास हुई। पीड़ित सुमित परिचित के साथ थानागाजी से गांव चोरोटी पहाड़ लौट रहा था। सैयद कॉलोनी के पास उसने दो पक्षों को आपस में लड़ते देखा। सुमित उन्हें छुड़ाने के लिए रुका, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे गलत समझ लिया और हमला कर दिया। पीड़ित के अनुसार, हमलावरों को लगा कि वह भी किसी विरोधी गुट से जुड़ा है।