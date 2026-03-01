Sanwaliya Seth Temple: सांवलिया सेठ की तिजोरी खुली, पहले चरण में 10 करोड़ 65 लाख रुपए की गिनती

सुरक्षा व्यवस्था के तहत पूरे परिसर में निगरानी रखी जा रही है और गणना प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है। श्री सांवलिया सेठ धाम प्रदेश ही नहीं, देशभर के श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख आस्था केंद्र है। हर बार की तरह इस बार भी भंडार खुलने पर बड़ी राशि प्राप्त होने से मंदिर प्रबंधन और भक्तों में उत्साह का माहौल है।