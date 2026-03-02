Udaipur: 3 गांवों में ताबड़तोड़ छापेमारी से मचा हड़कंप, 170 एकड़ खेत से मिली 275 करोड़ की हैरान कर देने वाली चीज

इस संबंध में उदयपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एनसीबी के अनुसार, तीनों स्थानों पर 170 एकड़ खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। यहां नष्ट किए गए करीब पांच लाख पौधों से 275 करोड़ रुपए की अफीम की उपज हो सकती थी।